كاتبة سعودية: المسلمون متخلفون والمشايخ حرموا كل اختراعات التطور
قالت الكاتبة السعودية بشرى السباعي إن المسلمين كانوا متخلفين في الماضي كما هم في العصر الحديث، والدليل على ذلك هو أن المشايخ حرموا كل اختراعات التطور الحضاري، ابتداء من صنابير المياه، التي سميت بالحنفية والطماطم وقيادة المرأة للسيارة.
وكشفت “ السباعي ” في مقال لها بعنوان “ سبب تحريم قيادة المرأة والحنفية والطباعة ” ، نشرته بـ “ عكاظ ” ، أنه كان هناك إجماع لتحريم إدخال أنابيب المياه والصرف الصحي حتى أمرت السلطة السياسية بإدخالها رغما عن الإجماع على تحريمها، محتجة بإباحة الحنفية «الأحناف» لها، -لذا سميت حنفية-.
وقالت الكاتبة إلى أنه سبق تحريم مدارس البنات في المملكة، قائلة: مما تم تحريمه الدراجات والسيارات، وتم تحريم الخضروات الجديدة كالطماطم والمشروبات الجديدة كالقهوة.
وأوضحت “ السباعي ” أن جميع هذه الأشياء لم تدخل إلى المملكة إلا بأمر ملزم من السلطة السياسية الواعية، مبينة أن المرحلة الأولى تكون السماح بها للذكور فقط، معقبة: حتى الحاسب الآلي كان يدرس فقط بمدارس الأولاد ولا يدرس للبنات.
همس~[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 3 ساعات
السباعي وحنفيه 😳~
وتقولون كاتبه سعوديه ؛؛ مستحيييل ~
اكيييد انها مصريه ~
alfahd42[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 3 ساعات
كاتبه غبيه تريد التهكم على المملكه ورجالها
alfahd42[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 3 ساعات
تجاهلوها وخلوكم يد وحده مع وطنكم وملككم وولي عهده ورجال الدين
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20101 ] نشر منذ 3 ساعات
حليلك من عقلك
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13481 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
هاي كذابه وبلا عقل ولا فكر
متى حرمت الطماطم والقهوه ؟ اذا الطماط هي الخضره الوحيده اللي تزرع في البلاد في الماضي مع النخيل فكيف يحرمونها رجال الدين ثم القهوه مشروب العرب منذو القدم يا شاطره يالسباعي
السيارات والدراجات لم تحرم ولكن كانت مستغربه لانها جديده على المجتمع
بصراحه استغرب من عكاظ كيف سمحت لها بنشر موضوعها
العوفي[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا طال عمرك كاتبه الاسعوديه والامصريه هذي كاتبه شيطانيه الاخوف من الله والافيه نظام يردعها اخذه حريتها كامله وفوق الازوم ومع. لك اذناب البقر يطالبون بحرية المراءه
أبو عبد الله[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم أرنا فيها آيه .
الولدعي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتستغربو منها هي غبيه وتفكر الناس اغبياء مثلها. لانها تمشي عليها اشياء وتبي تمشي على الناس الناس ارقى من تفكيرك ياجاهله
قوقاز[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 32 دقيقة
القهوه مالها لأ 200 سنه في الجزيرة العربية
وأول ظهور لها في مكه وكانت محرمه وأيضا الكهرباء والمكسرات والبان وشرب الماء البارد كثير اشياء كانت محرمه كلامها صحيح
قوقاز[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 15 دقيقة
على فكره شارب القهوه ومادغ البان ما لا نقبل له شهاده أرجاء مراجعة التاريخ وليس لاتهام الباطل
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20101 ] نشر منذ 10 دقائق
هههههههههههههههههه
مونس الفريج[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 5 دقائق
شر البلية مايضحك , معظم الكلام الذي هذرت به كلام فارغ لا اصل له طماطم وحنفية يامفتريه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35649 ] نشر منذ 5 دقائق
اوافق الأخ ابو عمار في تعليقه ,, لاهنت ياابو عمار ,,
مسلم غيور[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 دقائق
لاحول ولافوة الا بالله وش هذي الاخبار هل صحيحه او لا وفي كلا الحالتين الله المستعان