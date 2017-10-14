كاتبة سعودية: المسلمون متخلفون والمشايخ حرموا كل اختراعات التطور

علي القحطاني(صدى):

قالت الكاتبة السعودية بشرى السباعي إن المسلمين كانوا متخلفين في الماضي كما هم في العصر الحديث، والدليل على ذلك هو أن المشايخ حرموا كل اختراعات التطور الحضاري، ابتداء من صنابير المياه، التي سميت بالحنفية والطماطم وقيادة المرأة للسيارة.

وكشفت “ السباعي ” في مقال لها بعنوان “ سبب تحريم قيادة المرأة والحنفية والطباعة ” ، نشرته بـ “ عكاظ ” ، أنه كان هناك إجماع لتحريم إدخال أنابيب المياه والصرف الصحي حتى أمرت السلطة السياسية بإدخالها رغما عن الإجماع على تحريمها، محتجة بإباحة الحنفية «الأحناف» لها، -لذا سميت حنفية-.

وقالت الكاتبة إلى أنه سبق تحريم مدارس البنات في المملكة، قائلة: مما تم تحريمه الدراجات والسيارات، وتم تحريم الخضروات الجديدة كالطماطم والمشروبات الجديدة كالقهوة.

وأوضحت “ السباعي ” أن جميع هذه الأشياء لم تدخل إلى المملكة إلا بأمر ملزم من السلطة السياسية الواعية، مبينة أن المرحلة الأولى تكون السماح بها للذكور فقط، معقبة: حتى الحاسب الآلي كان يدرس فقط بمدارس الأولاد ولا يدرس للبنات.