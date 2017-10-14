بالفيديو.. مذيعة مشهورة تسب زملائها على الهواء

واشنطن(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، للإعلامية بيتا كريدلين ،وهي تشتم زملاء لها على الهواء مباشرة في حلقة ” بول موراي ” أحد برامج شبكة ” سكاي نيوز “.

جاء ذلك أثناء أقتراح المراسلة الصحفية لورا جايس، تولّي وزير الهجرة بيتر دوتون منصب زعيم الحزب الليبرالي، فقاطعتها كريدلين بقولها: ” هل يمكنني أن أكون صريحة حقًا هنا؟ أنتم إعلاميون، ومن خارج حزب العمل، لن يقول لكم أحد ما يحدث داخل الحزب الليبرالي حقًا ” .

وأضافت: ” من الأرجح أن يخبرونني أنا، فأنا أعتقد أنكم جميعًا محتالون، ولأقول لكم الحقيقة أنتم (…)”، لتنهي كلامها بوابل من الشتائم.

واضطر المضيف الى مقاطعتها قائلًا: ” شكرًا لكِ، دعونا نأخذ استراحة هنا “.