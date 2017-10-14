بالفيديو.. مذيعة مشهورة تسب زملائها على الهواء
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، للإعلامية بيتا كريدلين ،وهي تشتم زملاء لها على الهواء مباشرة في حلقة ” بول موراي ” أحد برامج شبكة ” سكاي نيوز “.
جاء ذلك أثناء أقتراح المراسلة الصحفية لورا جايس، تولّي وزير الهجرة بيتر دوتون منصب زعيم الحزب الليبرالي، فقاطعتها كريدلين بقولها: ” هل يمكنني أن أكون صريحة حقًا هنا؟ أنتم إعلاميون، ومن خارج حزب العمل، لن يقول لكم أحد ما يحدث داخل الحزب الليبرالي حقًا ” .
وأضافت: ” من الأرجح أن يخبرونني أنا، فأنا أعتقد أنكم جميعًا محتالون، ولأقول لكم الحقيقة أنتم (…)”، لتنهي كلامها بوابل من الشتائم.
واضطر المضيف الى مقاطعتها قائلًا: ” شكرًا لكِ، دعونا نأخذ استراحة هنا “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35668 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20790 ] نشر منذ 25 دقيقة
تذكرني بمعلقه معنا هنيا
حتى السلام عليكم عندها
بهواااااش😂😂😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5314 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههه😂. مِــــن هــــي ذي ياخـــــوي ســـــــــــعد .😄ههههههههههه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20790 ] نشر منذ 9 دقائق
تكفى خلني ساكت أخاف اجيب طاريها
فتصحى وتقلب علانا
خلها نايمه ترى ماتداني الرجاجيل
وكل تعليقاتها
تقطيع فظهور الذكور🤗🤗🤗