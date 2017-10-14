الكشف عن هوية صاحب هتاف ” تسقط قطر ” داخل اليونسكو
كشفت مصادر أن الشخص الذى هتف داخل اليونسكو عقب إعلان فوز الفرنسية أودرية أزولاى وقال ” تحيا فرنسا.. تسقط قطر ” يدعى صلاح عبد الحميد مصرى مقيم ببروكسل، ولا علاقة له بالوفد المصرى الذى شارك فى انتخابات المدير العام الجديد للمنظمة.
وروجت وسائل الإعلام القطرية والإخوانية لفكرة أن هذا الشخص دبلوماسى مصرى، وهو ما رد عليه المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بقوله “قناة الجزيرة القطرية ما تزال تتفنن فى التضليل ونشر الأكاذيب.. الفيديو الذى تمت إذاعته ليس لدبلوماسى مصرى أو أى عضو فى بعثة مصر باليونسكو “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 11 ساعة
قناة الخنزيره ,, تقلب الحقايق فلا غرابة منما يدعون ويلفقون ,,
زائر[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 10 ساعات
يقصد ابو زيد ان الرجل من المندسين بين الوفد الدبلوماسي المصري في باريس .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1226 ] نشر منذ 10 ساعات
يا زائر
ترى مو من نبح لقطر رمولة عظمة زيك ببلاش
احسن لك تلايط
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13490 ] نشر منذ 9 ساعات
جميع القنوات التابعه لقطر اصبح شغلها الشاغل من بداية الازمه هو التطبيل لقطر وتزوير الحقائق
الان اصبح كل شي مكشوف في قطر وضهرت الحكومه القطريه واعلامها ومنظريها على حقيقتهم
ولا احد يعطيهم اهتمام ولا يبالي بما يقولون من خلال قناة الجزيره او قناة الحوار وبرنامج المدعو صالح التونسي
زائر[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 7 ساعات
ما راح ارد علي مجنون مثلك مرفوع عليه القلم مع قطعان المعيز.
سعيد[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 5 ساعات
دائما أقرأ تعليقاتك . شتم وتحليل خاطئ . تعوذ بالله من الشيطان .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1226 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه