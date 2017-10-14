الكشف عن هوية صاحب هتاف ” تسقط قطر ” داخل اليونسكو

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر أن الشخص الذى هتف داخل اليونسكو عقب إعلان فوز الفرنسية أودرية أزولاى وقال ” تحيا فرنسا.. تسقط قطر ” يدعى صلاح عبد الحميد مصرى مقيم ببروكسل، ولا علاقة له بالوفد المصرى الذى شارك فى انتخابات المدير العام الجديد للمنظمة.

وروجت وسائل الإعلام القطرية والإخوانية لفكرة أن هذا الشخص دبلوماسى مصرى، وهو ما رد عليه المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بقوله “قناة الجزيرة القطرية ما تزال تتفنن فى التضليل ونشر الأكاذيب.. الفيديو الذى تمت إذاعته ليس لدبلوماسى مصرى أو أى عضو فى بعثة مصر باليونسكو “.