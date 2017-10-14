بالفيديو.. لٌجين عمران تغير لون شعرها استعدادا لفصل الشتاء

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية لٌجين عمران، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، وهي تغير لون شعرها بمناسبة قدوم فصل الشتاء.

وظهرت لٌجين في الفيديو وهي بمركز تجميل، وأختارت لون رمادي لتصبغ شعرها به، وعقب الانتهاء عرضت شعرها بعد تغيير لونه ، قائلة ” كتير حبيت اللون ” .

