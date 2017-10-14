بالفيديو.. لٌجين عمران تغير لون شعرها استعدادا لفصل الشتاء
نشرت الإعلامية لٌجين عمران، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، وهي تغير لون شعرها بمناسبة قدوم فصل الشتاء.
وظهرت لٌجين في الفيديو وهي بمركز تجميل، وأختارت لون رمادي لتصبغ شعرها به، وعقب الانتهاء عرضت شعرها بعد تغيير لونه ، قائلة ” كتير حبيت اللون ” .
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 1 ساعة
اييييه صادقه يقولون اللون الرمادي يدفي في الشتاء ههههههه واللون الاسود مايصلح برد هههههه وعرفنا انك تسوقي وعندك سيارات على الوان الجزم حقتك يقول المثل حق اجدادنا رحمهم الله الي يعين الحنا يحني اكرمكم الله ذيك مني بقيلتها احتراما للقراء خففي من الاستعراض والمفاخرة ومن اين لك هذا؟!؟!؟؟؟؟؟
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5205 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههه رمادي عاداجل انا بحني شعري قبل البرد😂😀😊