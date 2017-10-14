” جمعة الغضب ” تثير ذعر الدوحة ومعارضون: نسلم السلطة إلى عبد الله بن علي
بدأت تحركات مكثفة لإزاحة حكم آل ثانى من الدوحة، وإنهاء حكم الأسرة القطرية التى ارتكبت أبشع الممارسات ضد جيرانها العرب.
كان حراك 13 أكتوبر، الذى توعد تميم فى جمعة غضب أحبطتها الأجهزة الأمنية بسلسلة من المداهمات والملاحقات فى وجه الانتفاضة الشعبية التى خرجت فيها جموع أطياف الشعب الرافضة لسياسة دعم الإرهاب فى الدوحة، وقابلت هذه الدعوات عنف من النظام القطرى الذى أطلق مرتزقته دعوات لضرب الثوار بالغازات السامة والكيماوى.
تحركات إسقاط آل ثانى من المنتظر أن يعقبها تسليم مقعد قطر فى قمة مجلس التعاون الخليجى إلى المعارضة، والتى ستقام فى دولة الكويت ديسمبر المقبل، ومنتظر أن تشهد حضور سليل المجد الأمير عبد الله بن على آل ثانى، وهو ما أشارت إليه تقارير اعلامية فى سبتمبر الماضى، تحدثت عن تسليمه مقعد قطر، بعد أن وصفه القطريين بصوت العقل ورجل الدوحة القادم.
فيما كشفت مصادر خليجية، عن تقديم دعوة إلى الأمير عبد الله بن على بن عبد الله آل ثانى لتسلم مقعد الدوحة بمجلس التعاون الخليجى، باعتباره رجل من كبار شخصيات آل ثانى، ويحظى بقبول داخل الأسرة، وقد ارتفعت شعبيته داخل قطر الأشهر الأخيرة، بعدما نجح فى التوسط لحل أزمة الحجاج القطريين، وكان طوق النجاة لهم.
وعبر المراقبون عن قلقهم من استهداف قطر للأمير عبد الله، بعد أن كشفت المعارضة تسليمه مقعد الدوحة فى القمة الخليجية المقبلة، وكانت التقارير التى تصل من الدوحة تحكى عن إعداد تميم مؤامرة جديدة ضد الرجل الذى نال اعجاب الجميع بحكمته ولقبه الخليج بـ ” سليل المجد ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقول الشاعر خلف بن هذال الله يمده بالصحه والعا فيه ما دام معك الفهد لا يلحفك ظنا ونقول ما دام معك سلمان لا يلحقك ظنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5290 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحيح كلامك يخوي مغرد . مِن مَعه سلمان عمره مايشوف الضيم والهوان .👍.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يطول في عمر ملكنا ويوفقه لكل خير
هلابك يا راعي الددسن
ررر[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 1 ساعة
بحول الله يستلم عبد الله بن على آل ثانى حكم قطر .
رعد ***[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 1 ساعة
مغرد . وراعى الددسن / من معه الله ثم
الواقع[ عدد التعليقات: 5356 ] نشر منذ 45 دقيقة
تميم خان قطر وفَرَّط في الامانة وسلم قطر لتركيا وايران وهذه خيانة عظمى وهدد كل من عارض ذلك بتصفيته وقتلة وعلنا على شاشة قطر الرسمية وهذا اسقط ولايته ولا يستحق البقاء دقيقة واحدة في حكم دولة قطر والشيخ عبدالله ال ثاني رجل كفو موقفه كان نبيل وعظيم ورجل حكم وبكل اقتدار حينما وقف مع حجاج بلاده وسهل لهم كل السبل وهذا فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب في حكم قطر ان شاء الله