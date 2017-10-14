” جمعة الغضب ” تثير ذعر الدوحة ومعارضون: نسلم السلطة إلى عبد الله بن علي

طلال الضوي(صدى):

بدأت تحركات مكثفة لإزاحة حكم آل ثانى من الدوحة، وإنهاء حكم الأسرة القطرية التى ارتكبت أبشع الممارسات ضد جيرانها العرب.

كان حراك 13 أكتوبر، الذى توعد تميم فى جمعة غضب أحبطتها الأجهزة الأمنية بسلسلة من المداهمات والملاحقات فى وجه الانتفاضة الشعبية التى خرجت فيها جموع أطياف الشعب الرافضة لسياسة دعم الإرهاب فى الدوحة، وقابلت هذه الدعوات عنف من النظام القطرى الذى أطلق مرتزقته دعوات لضرب الثوار بالغازات السامة والكيماوى.

تحركات إسقاط آل ثانى من المنتظر أن يعقبها تسليم مقعد قطر فى قمة مجلس التعاون الخليجى إلى المعارضة، والتى ستقام فى دولة الكويت ديسمبر المقبل، ومنتظر أن تشهد حضور سليل المجد الأمير عبد الله بن على آل ثانى، وهو ما أشارت إليه تقارير اعلامية فى سبتمبر الماضى، تحدثت عن تسليمه مقعد قطر، بعد أن وصفه القطريين بصوت العقل ورجل الدوحة القادم.

فيما كشفت مصادر خليجية، عن تقديم دعوة إلى الأمير عبد الله بن على بن عبد الله آل ثانى لتسلم مقعد الدوحة بمجلس التعاون الخليجى، باعتباره رجل من كبار شخصيات آل ثانى، ويحظى بقبول داخل الأسرة، وقد ارتفعت شعبيته داخل قطر الأشهر الأخيرة، بعدما نجح فى التوسط لحل أزمة الحجاج القطريين، وكان طوق النجاة لهم.

وعبر المراقبون عن قلقهم من استهداف قطر للأمير عبد الله، بعد أن كشفت المعارضة تسليمه مقعد الدوحة فى القمة الخليجية المقبلة، وكانت التقارير التى تصل من الدوحة تحكى عن إعداد تميم مؤامرة جديدة ضد الرجل الذى نال اعجاب الجميع بحكمته ولقبه الخليج بـ ” سليل المجد ” .