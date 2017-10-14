بالصور.. زراعة 1500 شتلة بـ ” عنيزة ” خلال يومين

سعيد العجل(صدى):

حظيت مبادرات التشجر التي اطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بتفاعل أهالي محافظة عنيزة في منتزهات الغضا التي تشتهر بها المحافظة بزراعة 1500 شتلة غضا خلال يومين.

جاء ذلك في حفل التدشين للمبادرة يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٢٢من قبل محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بحضور مدير عام الزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع وشارك فيها أكثر من 800 فرد يمثلون عدد من الإدرات الحكومية وطلاب المدراس والفرق التطوعية من الجنسين والمهتمين بالغطاء النباتي وعوائل المتنزهين.

وصاحب هذه المبادرة توزيع أكثر من ٥٠٠ شتلة غضا للمشاركين كما اقيم مرسم حر للاطفال وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع رابطة عنيزة الخضراء ضمن جهود الوزارة الهادفة للوصول لزراعة 4 مليون شجرة قبل 2020 والذي تسعى من خلاله لتنمية مستدامة للغابات والمراعي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، وتعزيز واستدامة إدارة الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لمياه الري، بهدف وقف أو الحد من تدهور الغطاء النباتي الطبيعي، وإدارة المواقع المحسنة إدارة مستدامة، ودعم دور الغطاء النباتي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والترفيهي، والحد من زحف الرمال والتلوث.

