  • السبت 14

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. مواطن يهاجم طبيبا بـ ” سكين ” بعد وفاة شقيقه
  • نشر : منذ 3 ساعات
  • 4٬967
  • 12
  • حوادث

بالفيديو.. مواطن يهاجم طبيبا بـ ” سكين ” بعد وفاة شقيقه

بالفيديو.. مواطن يهاجم طبيبا بـ ” سكين ” بعد وفاة شقيقه
عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمواطن هاجم مكتب طبيب في احد المستشفيات، بعد أن تسبب في خطأ أدى إلى وفاة شقيقه.

ويظهر بالمقطع الشاب وهو يحاول كسر باب مكتب الطبيب، بعد أن هرب الأخير إلى مكتبه واغلق الباب، وآخذ الشاب يقفز في محاولة لكسر الباب.

في حين قال متداولوا المقطع إن الشاب تمكن من كسر الباب، وطعن الطبيب بـ ” سكين ” .

ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من حقيقة المقطع المتداول، ومكان ووقت تصوير المقطع، ولا من المعلومات التي أدلى بها متداولوا المقطع.


الوسوم:, , , ,

12 تعليق

[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 2 ساعتين

خطا ادى الى وفاته والله شى قهر ولا ينللام

[ عدد التعليقات: 5290 ] نشر منذ 2 ساعتين

دام الطبيب إرتكب خطأ طبي أدى إلى وفاة شقيقه يستاهل ماجاه وأقل من جزاه .😡😡.

[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 1 ساعة

تلقى الطبيب سوداني او مصري .

[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 1 ساعة

الوطن محكوم ويجيب له حقه مهوب معقوله كل واحد يموت له شخص يحط السبب الطبيب ويقوم عليه
المفروض اذا عنده شك في موت شقيقه انه بسبب الدكتور يطلب تحقيق وياخذ حقه

[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 1 ساعة

والاطباء السودانيين كثير منهم تلقاهم في المستشفيات العالميه ماشاء الله عليهم

[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 1 ساعة

الدكتور العربي اللي فعلا دكتور تلقاه في مراتب عليا في المستشفيات العالميه

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله سبحانه ورسوله عليه وآله الصلاة والتسليم . اعلم بهذه الحادثة كون حمية الشاب لاخيه اعمته عن التأنى الله يرحم الميت ويصبر اهله

[ عدد التعليقات: 5356 ] نشر منذ 53 دقيقة

قال تعالى ( فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) ما فعله هذا الشخص يعد جريمة جنائية وتعدي ويبدو ان لديه سوابق اجرامية والدليل حمل السكين وتبيت النية ليس لاستخدمها في المستشفى فقط بل في اي مكان وضد اي إنسان ونتمنى القاء القبض عليه فورا ومحاكمته شرعا فهذا شروع في القتل

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 49 دقيقة

شى قهر ولا ينللام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *