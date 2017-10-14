بالفيديو.. مواطن يهاجم طبيبا بـ ” سكين ” بعد وفاة شقيقه
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمواطن هاجم مكتب طبيب في احد المستشفيات، بعد أن تسبب في خطأ أدى إلى وفاة شقيقه.
ويظهر بالمقطع الشاب وهو يحاول كسر باب مكتب الطبيب، بعد أن هرب الأخير إلى مكتبه واغلق الباب، وآخذ الشاب يقفز في محاولة لكسر الباب.
في حين قال متداولوا المقطع إن الشاب تمكن من كسر الباب، وطعن الطبيب بـ ” سكين ” .
ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من حقيقة المقطع المتداول، ومكان ووقت تصوير المقطع، ولا من المعلومات التي أدلى بها متداولوا المقطع.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1957 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
مغرد[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 2 ساعتين
خطا ادى الى وفاته والله شى قهر ولا ينللام
رامي الايطالي[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدو رعاع متخلفين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5290 ] نشر منذ 2 ساعتين
دام الطبيب إرتكب خطأ طبي أدى إلى وفاة شقيقه يستاهل ماجاه وأقل من جزاه .😡😡.
ررر[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 1 ساعة
تلقى الطبيب سوداني او مصري .
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20099 ] نشر منذ 1 ساعة
وش سوا عليك الباب تخابطه مسكين
alfahd42[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 1 ساعة
الوطن محكوم ويجيب له حقه مهوب معقوله كل واحد يموت له شخص يحط السبب الطبيب ويقوم عليه
المفروض اذا عنده شك في موت شقيقه انه بسبب الدكتور يطلب تحقيق وياخذ حقه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 1 ساعة
والاطباء السودانيين كثير منهم تلقاهم في المستشفيات العالميه ماشاء الله عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 1 ساعة
الدكتور العربي اللي فعلا دكتور تلقاه في مراتب عليا في المستشفيات العالميه
رعد ***[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله سبحانه ورسوله عليه وآله الصلاة والتسليم . اعلم بهذه الحادثة كون حمية الشاب لاخيه اعمته عن التأنى الله يرحم الميت ويصبر اهله
الواقع[ عدد التعليقات: 5356 ] نشر منذ 53 دقيقة
قال تعالى ( فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) ما فعله هذا الشخص يعد جريمة جنائية وتعدي ويبدو ان لديه سوابق اجرامية والدليل حمل السكين وتبيت النية ليس لاستخدمها في المستشفى فقط بل في اي مكان وضد اي إنسان ونتمنى القاء القبض عليه فورا ومحاكمته شرعا فهذا شروع في القتل
مطب[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 49 دقيقة
شى قهر ولا ينللام