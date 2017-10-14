بالفيديو.. مواطن يهاجم طبيبا بـ ” سكين ” بعد وفاة شقيقه

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمواطن هاجم مكتب طبيب في احد المستشفيات، بعد أن تسبب في خطأ أدى إلى وفاة شقيقه.

ويظهر بالمقطع الشاب وهو يحاول كسر باب مكتب الطبيب، بعد أن هرب الأخير إلى مكتبه واغلق الباب، وآخذ الشاب يقفز في محاولة لكسر الباب.

في حين قال متداولوا المقطع إن الشاب تمكن من كسر الباب، وطعن الطبيب بـ ” سكين ” .

ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من حقيقة المقطع المتداول، ومكان ووقت تصوير المقطع، ولا من المعلومات التي أدلى بها متداولوا المقطع.