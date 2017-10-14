بالفيديو.. ردة فعل مواطن أول مرة يأكل من البيك

عادل الحربي(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لردة فعل مواطن بعد حصوله على وجبة من أحدى مطاعم سلسلة البيت لأول مرة.

ويظهر المقطع دهشة المواطن من الوجبة التي حصل عليها من المطعم، متعجباً من احتوائها على قطعة خبز واحدة دائرية، وبدون كاتشب مايونيز حسب قوله.

يذكر أن مطاعم البيك الشهيرة كانت قد قامت بافتتاح فرع لها في الخرج، وذلك عقب إعلان الشركة عن عزمها عن افتتاح أول فرع لها في العاصمة الرياض، بعد سنوات من التأجيل وطرح الفكرة.