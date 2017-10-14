بالفيديو.. ردة فعل مواطن أول مرة يأكل من البيك
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لردة فعل مواطن بعد حصوله على وجبة من أحدى مطاعم سلسلة البيت لأول مرة.
ويظهر المقطع دهشة المواطن من الوجبة التي حصل عليها من المطعم، متعجباً من احتوائها على قطعة خبز واحدة دائرية، وبدون كاتشب مايونيز حسب قوله.
يذكر أن مطاعم البيك الشهيرة كانت قد قامت بافتتاح فرع لها في الخرج، وذلك عقب إعلان الشركة عن عزمها عن افتتاح أول فرع لها في العاصمة الرياض، بعد سنوات من التأجيل وطرح الفكرة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1587 ] نشر منذ 4 ساعات
لاتصدقون الكلام كله تمثيل في تمثيل وواحد قاعد يصوره وهو يتكلم -لو كان مايعرف هالاشياء ماكان سأل عن المايونيزوالكاتشب-الله يصلح الحال-
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 4 ساعات
البيك تقعد ساعة وعليها حتى تآخذ طلبك ويجيك بعدين ما عاد له نفس
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2395 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2054 ] نشر منذ 4 ساعات
البيك مو زي زمان
اختلف كثير
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5290 ] نشر منذ 3 ساعات
ـ طــــــــــــــــــــــــ🍔🌭🌮🍕🍟ـــــــــــــــــــــــيب ـ
Moon[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
روح اكل في بيتكم كبسه
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 3 ساعات
ارغب اعرف عقول هذا الناس البيك البيك انا اتحدي ان الطازج افضل من البيك وحار ويعطوك الذي تبغى انا ماعد اروح له مرةاخري للبيك
الواقع[ عدد التعليقات: 5356 ] نشر منذ 37 دقيقة
هذا نظام تقديمهم عاجبك كل واحمد الله مو. عاجبك لا تعمل دعاية مغرضة ضدهم الحمد لله الله يديم النعم مثل هذا الصحن يأكل أسر كاملة في بعض الدول من زود النعم تحول البعض الى التذمر والانتقاد وطلب الاسراف والتبذير واخر شي يرمي الخبز في الطريق ومن نافذة السيارة مع الاسف الله يكفينا شرهم ويارب لا تؤاخذنا بافعالهم