بالصور.. جمرك الدرة يحبط محاولة تهريب 6 آلاف حبة ” كبتاجون “

طلال الغامدي(صدى):

لم تفلح محاولة أحد المهربين عبر منفذ الدرة عندما حاول إدخال كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها (6,000) ستة آلاف حبة, حيث أحبط رجال الجمارك بالمنفذ هذه المحاولة.

وأوضح محمد العبوش مدير عام جمرك الدرة أنه قدِمت إلى الجمرك مركبة خاصة, وأثناء إنهاء المراقب الجمركي للإجراءات الجمركية المعتادة, عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (6,000) ستة آلاف حبة, كانت مُخبأة مع قائد المركبة أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها بعد ارتداء مشد أسود حول الخصر والركبتين لغرض التمويه. وأشار إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّن مدير عام جمرك الدرة أن المهربون يسعون دائماً لانتهاج طرق جديدة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية (البرية، الجوية والبحرية) يقفون سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بهذه البلاد.