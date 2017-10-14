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تعرف على حقيقة فيديو الاعتداء على سائح سعودي بالضرب في الأردن

تعرف على حقيقة فيديو الاعتداء على سائح سعودي بالضرب في الأردن
عمان(صدى):

نفت مديرية الأمن العام في العاصمة الأردنية عمان، صحة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم أنه لسائح سعودي في الاردن تعرض للاعتداء بالضرب المبرح.

وأوضحت المديرية في تصريح لها على لسان متحدثها الرسمي اليوم السبت، أن المقطع المتداول صور قبل ثلاث سنوات، ويعود لشخص اردني خالف النظام وليس مواطن سعودي.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداءً على شخص، وقيل أنه لسائح سعوي ، وهو ما نفاه متحدث الأمن العام الاردني.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 45 دقيقة

يا شين مروجي الاشاعات حنا و الاردن حبايب

[ عدد التعليقات: 13477 ] نشر منذ 38 دقيقة

بما انه يصايح ما اضن انه سعودي

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 33 دقيقة

اكبر مصيبه اهانة الرجال وذله عشان انه عندهم الوصخين الانجاس

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 31 دقيقة

الظاهر اني طرت بالعجه ههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 9 دقائق

سؤال لو جا متأخر …………….؟
ليه رجال الأمن مايفهم شي واحد بحال القبض على شخص يتم تثبيته لا ضربه !! لو كنت محامي لهذا الشخص لا ادنت رجل الامن لان الشخص قاوم مهمتك تثبيته على الارض بالطريقة المعروفه ووضع الكلبشات بيده لا يضرب

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