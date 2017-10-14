تعرف على حقيقة فيديو الاعتداء على سائح سعودي بالضرب في الأردن

عمان(صدى):

نفت مديرية الأمن العام في العاصمة الأردنية عمان، صحة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم أنه لسائح سعودي في الاردن تعرض للاعتداء بالضرب المبرح.

وأوضحت المديرية في تصريح لها على لسان متحدثها الرسمي اليوم السبت، أن المقطع المتداول صور قبل ثلاث سنوات، ويعود لشخص اردني خالف النظام وليس مواطن سعودي.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداءً على شخص، وقيل أنه لسائح سعوي ، وهو ما نفاه متحدث الأمن العام الاردني.