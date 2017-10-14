فوائد وأضرار تناول فاكهة البابايا للحامل

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر البابايا أفضل خياراً لفطور صحي خصوصاً أن لها فوائد صحية عديدة في تنظيم الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الشعر والبشرة. إن هذه الفاكهة غنية بالمعادن مثل الكالسيوم البوتاسيوم والألياف، الفلافونويد والكاروتينات.

وأنه من الآمن أن تتناول المرأة الحامل البابايا خلال الحمل على شرط أن تكون ناضجة وغير نيئة ، وخلافا للمخاطر المعروفة التي تخشاها النساء، فإن الإفادة الكبيرة تكون إذا تناولت الحامل كميات كبيرة من البابايا.

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* فوائد البابايا أثناء الحمل

-البابايا تساعد الحامل في التغلب على غثيان الصباح.

-إن البابايا الناضجة فيها كمية منخفضة من اللاتكس ما يُبعد إحتمال إصابة الحامل بالحساسية تجاه هذه المادة. فالحساسية تسبب احمرار، حكة، التهاب، دوخة، آلام في البطن وصعوبة في البلع. النساء اللواتي تعانين من حساسية على اللاتيكس الموجود في البابايا أيضا لا يمكنهن تناول الكيوي، الأناناس، البطيخ، التين، الموز والأفوكادو.

-إن تناول البابايا خلال الرضاعة الطبيعية يفيد المولود الجديد ويوفّر له الكثير من المغذيات الطبيعية ومعززات تدعم جهازه المناعي.

* ما هي أضرار البابايا على الحمل؟

ينصح الأطباء عادة النساء الحوامل بتجنب تناول البابايا غير الناضجة لانها يمكن أن تؤثر سلباً على الحمل، وقد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى الإجهاض.

هنا بعض الآثار السلبية لتناول البابايا خلال فترة الحمل:

التقلصات الرحمية

يمكن لمادة اللاتكس الموجودة في البابايا غير الناضجة تنشيط البروستاجلاندين وهرمونات الأوكسيتوسين، مما يؤدي إلى تقلصات الرحم، الحثّ على الولادة المبكرة، الإجهاض وتشوهات في شكل الجنين.

التأثير على نمو الجنين والبويضة

مادتا البيبسين والبابين يمكن أن تدمر فرصة إبقاء الطفل على قيد الحياة أو تعيق نموه. وتكشف الأبحاث المختبرية أن استهلاك البابايا أو أجزاء من نبات البابايا خلال فترة الحمل يمكن أن يقضي تماماً على البويضة التي تكون في طور الالتصاق بجدار الرحم، وتزيد فرصة الإجهاض الفوري للبيوضة المخصّبة.

النزيف

البابايا غير الناضجة يمكن أن تمارس ضغطا كبيراً على الأوعية الدموية، وتؤدي إلى النزيف الداخلي ونزيف في المشيمة. كما يمكن أن تبطئ الدورة الدموية وبالتالي تؤثر على الجنين المتنامي في الرحم.

مشاكل في التنفس

وفقا لجامعة Purdue، الناس الذين يتناولون الكثير من البابايا يعانون من اضطرابات في الجهاز التنفسي مثل الربو واحتقان الأنف وضيق في التنفس. إن صعوبة التنفس عند الأم يعني وصول أقل كمية من الأوكسجين إلى الجنين. هذا ضارّ لنمو الجنين وفي هذه الحالة لا يمكن للمرأة تناول المضادات الحيوية لأنها تسبب العيوب الخلقية للجنين.

من هنا وقبل تناول البابايا خلال الحمل حتى تلك الناضجة منها، عليكِ استشارة طبيبك الخاص واتباع توصياته حول الكمية التي يجوز لك تناولها أثناء الحمل. فهو الأدرى بحالتك الصحية والقادر على اكتشاف أنواع الحساسية على الأطعمة التي يعاني منها جسمك.