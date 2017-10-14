حليمة بولند في الرياض
تتواجد الإعلامية الشهيرة حليمه بولند هذه الأيام في الرياض لتوقيع إتفاقيه قالت عنها ” أنها سوف تكون مفاجأه ” في الأيام القادمة.
وكانت بولند قد نشرت صوراَ لها مساء أمس الجمعة بصحبة الأميرة الجوهرة بنت فهد بن سعد ال سعود وكتبت عبر تطبيق سناب تشات تعليقاً على الصورة ” مع الغالية صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة وأحلى عزيمة ” .
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 1 ساعة
وليه ماتعزموني انا ويش ناقصني
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5268 ] نشر منذ 51 دقيقة
يا مـــرحبا بِــمَن حــبا ودَبــا مِـن نــوره إستغنــينا عَــن نــور ألكــهربا .😘😍.
ابو معتز[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 44 دقيقة
ياسلام. ….
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20091 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب
درنفيس[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 دقائق
هو جيفز آ شيت؟
Who gives a shit?