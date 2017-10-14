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حليمة بولند في الرياض

حليمة بولند في الرياض
نورة الشهري(صدى):

تتواجد الإعلامية الشهيرة حليمه بولند هذه الأيام في الرياض لتوقيع إتفاقيه قالت عنها ” أنها سوف تكون مفاجأه ” في الأيام القادمة.

وكانت بولند قد نشرت صوراَ لها مساء أمس الجمعة بصحبة الأميرة الجوهرة بنت فهد بن سعد ال سعود وكتبت عبر تطبيق سناب تشات تعليقاً على الصورة ” مع الغالية صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة وأحلى عزيمة ” .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 1 ساعة

وليه ماتعزموني انا ويش ناقصني

[ عدد التعليقات: 5268 ] نشر منذ 51 دقيقة

يا مـــرحبا بِــمَن حــبا ودَبــا مِـن نــوره إستغنــينا عَــن نــور ألكــهربا .😘😍.

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 44 دقيقة

ياسلام. ….

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 دقائق

هو جيفز آ شيت؟
Who gives a shit?

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