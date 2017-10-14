حليمة بولند في الرياض

نورة الشهري(صدى):

تتواجد الإعلامية الشهيرة حليمه بولند هذه الأيام في الرياض لتوقيع إتفاقيه قالت عنها ” أنها سوف تكون مفاجأه ” في الأيام القادمة.

وكانت بولند قد نشرت صوراَ لها مساء أمس الجمعة بصحبة الأميرة الجوهرة بنت فهد بن سعد ال سعود وكتبت عبر تطبيق سناب تشات تعليقاً على الصورة ” مع الغالية صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة وأحلى عزيمة ” .