جامعة جازان : استقلالية الجامعات يجب ألا تخرج عن الأطر النظامية
شاركت جامعة جازان أول أمس الخميس في ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد، التي نظمتها جامعة القصيم بفندق برج رافال كمبنكسي بالرياض، برعاية وزارة التربية والتعليم ، ومديري جامعة جازان : استقلالية الجامعات يجب إلا تخرج عن الأطر النظامية الجامعات.
وقال مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ” في مجمل رده عن الاستقلالية ” أنه ليس معنى الاستقلالية أن تخرج الجامعات عن الأطر النظامية، ولكنها المرونة في التعليم العالي “.
وأشار إلى أن إحدى توصيات الورشة تعزيز دور مجالس الجامعات ومجالس الأمناء، ومنح الجامعات المرونة والحرية في القيام بمهامها، وتعزيز سلطة الجامعة في الموارد البشرية والجوانب المالية.
وكانت وزارة التعليم قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد، والمقترح من وزارة التعليم .
نورة[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 14 دقيقة
يامرعي القحطاني كنت في جامعة الملك خالد وكنت من اسواء من مر عليها ماانسى بعض المواقف الي صدرت منك وانظمتك التعسفيه والقهر الي جا منك لما حددت النسب وانت عارف المقصد حسبي الله ونعم الوكيل فيك مر عشر سنوات ولاانسى قهر ذيك اللحظات كريه الله لايسامحك لا في حلك ولا ترحالك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20076 ] نشر منذ 8 دقائق
الله المستعان