جامعة جازان : استقلالية الجامعات يجب ألا تخرج عن الأطر النظامية

حسن الجعفري(صدى):

شاركت جامعة جازان أول أمس الخميس في ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد، التي نظمتها جامعة القصيم بفندق برج رافال كمبنكسي بالرياض، برعاية وزارة التربية والتعليم ، ومديري جامعة جازان : استقلالية الجامعات يجب إلا تخرج عن الأطر النظامية الجامعات.

وقال مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ” في مجمل رده عن الاستقلالية ” أنه ليس معنى الاستقلالية أن تخرج الجامعات عن الأطر النظامية، ولكنها المرونة في التعليم العالي “.

وأشار إلى أن إحدى توصيات الورشة تعزيز دور مجالس الجامعات ومجالس الأمناء، ومنح الجامعات المرونة والحرية في القيام بمهامها، وتعزيز سلطة الجامعة في الموارد البشرية والجوانب المالية.

وكانت وزارة التعليم قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد، والمقترح من وزارة التعليم .