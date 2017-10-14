استشاري طب نفسي يوضح أسباب خوف الطلاب من المدرسة
أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور موسى آل زعلة، أن خوف بعض الطلبة من الذهاب إلى المدرسة لا يقتصر على المستجدين، بل يعاني منه طلبة في مراحل دراسية مختلفة، خاصة عند الانتقال إلى مرحلة جديدة، أو عند تغيير المدرسة والزملاء والمعلمين والمناهج والأجواء الدراسية.
وأكد آل زعلة، أن الخوف من المدرسة يعتبر أمراً طبيعياً، ومنه ما يكون عائداً إلى شخصيات بعض الطلبة، وصعوبة تكيفهم مع الأحداث والمتغيرات، أو بسبب مواقف معينة يواجهونها، وفقا لصحيفة الوطن.
وأشار إلى أن هناك سبلاً علاجية وسلوكية لمعالجة مشكلة خوف الطالب من المدرسة، تبدأ من معرفة أسبابها، ثم بتعاون الأسرة والمدرسة على وضع خطة علاجية؛ إما بوضع الطالب أمام الأمر الواقع، أو بطريقة التعريض المتدرج حتى تبدأ حالة الخوف في التضاؤل التدريجي، وربط الخطة بالتحفيز المادي والمعنوي.
وشدد على أهمية عرض الطالب على معالج نفسي في حال عدم نجاح الأسرة والمدرسة في إزالة الخوف منه، والتأكد من عدم تعرضه لأي أذى نفسي أو جسدي داخل المدرسة، أو وجود صعوبات تواجهه إزاء مواد دراسية معينة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا خوف ولاشي
والله أني كنت مثل الجني
بسيكلتي
من مدرسة لمدرسة فالأبتدائي
في سنة وحده انتقلت لمدرستين
من مدرسةالمأمون لمدرسة حطين
واطلع الحق على المضاربات فمدرسة جابر بن حيان🤗🤗🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13470 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله عليك يالقرني صاير مثل ابن بطوطه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20076 ] نشر منذ 2 ساعتين
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20076 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو كل بعض الطلاب. خجول او انطوائي وبعضهم. سكني. فين ما يرزح
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 1 ساعة
والله جد
أنا باالذات مكان يتفاهم معي الا مدير المدرسة شخصيآ
الأستاذ عبداللطيف الله يذكره باالخير
مطلع عيونهم
ملفي معي٢٤ساعة
مفصول مفصول مفصول😂😂
ال🎒حقيبة المدرسية
فيها كتاب ودفترين
ونبيطه ومغاطات وحصى اصيد الطيور
وعقال مفتل حق المضاربات
حتى حزام بنطلون ولد الأستاذ احمدالمصري
اخذته ورابط فيه حيد
حق الصفق من بعيد
لاحالو بيني وبين الي اتضارب معه
لحقته باالحزام افقش راسه🤕
بس الحين بعد ماكبرت
اتمنى اقابل زملاي كلهم واساتذتي
اعتذر منهم
كنت مطلع عيووووونهم😵
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20076 ] نشر منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه العزله لها ناس