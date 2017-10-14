بالفيديو.. سيدة تحمل زوجها العاجز لمدة 18 عاما لحلاقة شعره

بكين(صدى):

أثارت سيدة صينية تٌدعى تشاو تشنلان البالغة من العمر 78 عامًا ، إعجاب المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي ، لشدة وفاءها وإخلاصها لزوجها حيث ظلت تحمله على عربة للذهاب لحلاقة شعره .

وأكدت وسائل إعلام صينية ، أن تشاو تحمل زوجها المصاب بالشلل البالغ من العمر 84 عامًا على عربة بعد أن جهزتها بمساند محشوة بالقطن، ليقوم الحلاق بتصفيف شعره في مقاطعة انهوي بشرق الضين.

وأضافت ، أن تشاو تعتني بزوجها لأبعد الحدود بعد أن أصيب بسكتة دماغية منذ 20 عامًا، وشهد جيرانها لها بحسن المعاملة وحبها لزوجها اللامتناهي.