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بالفيديو.. سيدة تحمل زوجها العاجز لمدة 18 عاما لحلاقة شعره

بالفيديو.. سيدة تحمل زوجها العاجز لمدة 18 عاما لحلاقة شعره
بكين(صدى):

أثارت سيدة صينية تٌدعى تشاو تشنلان البالغة من العمر 78 عامًا ، إعجاب المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي ، لشدة وفاءها وإخلاصها لزوجها حيث ظلت تحمله على عربة للذهاب لحلاقة شعره .

وأكدت وسائل إعلام صينية ، أن تشاو تحمل زوجها المصاب بالشلل البالغ من العمر 84 عامًا على عربة بعد أن جهزتها بمساند محشوة بالقطن، ليقوم الحلاق بتصفيف شعره في مقاطعة انهوي بشرق الضين.

وأضافت ، أن تشاو تعتني بزوجها لأبعد الحدود بعد أن أصيب بسكتة دماغية منذ 20 عامًا، وشهد جيرانها لها بحسن المعاملة وحبها لزوجها اللامتناهي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 54 دقيقة

من اجمل ما كتب عن الأنثي
بقلم الدكتور/ عائض القرني …
✴ الأنثى : كالقهوة ، إذا أهملتها أصبحت باردة ، حتى في مشاعرها .
✴ عندما تصمتُ الأنثى أمامَ من تُحب ، تأتي الكلمات على هيئةِ دموع !! .
✴ الأنثى : في البداية تخاف أن تقترب منك ، وفي النهاية تبكي حين تبتعد عنها . قليل من يفهمها .
✴ الأنثى : لا تريد منكَ المستحيل ، هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناه أنت لابنتك او لَشقيقتك ..
✴ الأنثى : إما كيد عظيم ، أو حب عظيم ! . وأنت من يحدد أيها الرجل ، فإن مكرت بها مكرت بك ، وإن أحببتها عشقتك
✴ الأنثى : تداوي وهي محمومة ، وتواسي وهي مهمومة ، وتسهر وهي متعبة ، وتحزن مع من لا تعرف ، .
✴ الأنثى : تُحِب أن تُعامل كطفلة دائماً مهما كَبُرت .
✴ لا ‘تطرق’ باب قلب الأنثى ، وأنت لا تحمل معك حقائب ‘الإهتمام’ .
✴ عندما تغار الأنثى : ارسم قُبلةً عَلى يديها ، دعها تشْعُر بأنها نعمةٌ من الله لديك .
✴ الأنثى : وإن قست ؛ فإنها لا تخلو من مشاعر العطف ، والرأفة . .
✴ لا يحتمِلُ جُنون الأنثى وغِيرتُها ، إِلا رجُلٌ أحبّها بِصدْق .
✴ ليس عيِباً ان يتعلم الرجَل من قلب الأنثى شيئا يجعله أكَثر إنسانية ، ورقة .
✴ الأنثىْ : تَخشىْ الخيانْة ، وَالفقدانْ ، وَالغيابْ ، ولا تسَتطيع بسهولة نسيانْ غائبْ أحَبته ، تظل تراقِبه منْ بعد .
✴ للأنثى : أن تربي طفلاً بلا أب ، لكن لا يمكن للرجل أن يربي طفلاً بلا أم .
✴ هنا روعه الأنثى .

كلام رائع : الدكتور/عايض القرني .
✴ مَتى مآ كُنت ‘رجُل’ تكُن لك «امرأة» .
✴ مَتى مآ كُنت ‘ذكَر’ تكُن لك «أنثى» .
✴ مَتى مآ كُنت ‘ملِك’ تكُن لك «أميرة» .
✴ مَتى مآ كُنت ‘عاشِق’ تكُن لك «متيمة» .
✴ فلا تكُن ‘لاشيء’ وتُريدهآ أن تكون «كل شيء» !!
✴ عندمآ تُنفخ فيك الروح .
ج/ تكون في بطِن اِمرأه .
✴ عندمآ تبكِي .
ج/ تكون في حُضن اِمرأه .
✴ وعندمآ تعشَق .
ج/ تكون في قلْب اِمرأه .
✴ رفقاً بهآ .. فالاُنثى أمانة ،، مآ خُلِقَت لﻹهانة .
✴ فلتحيا كل أنثي … متزوجة ، أو عازبة ، أو مطلقة ، أو كانتّ أرملة .

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