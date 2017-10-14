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المديرية العامة للسجون تعلن عن فتح باب التعيين لحملة الثانوية

Time منذ سنتين
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المديرية العامة للسجون تعلن عن فتح باب التعيين لحملة الثانوية

عبدالله الدوسري (صدى):
أعلنت شعبة إجراءات القبول بالمديرية العامة للسجون عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال لعدد 600 وظيفة برتبة جندي لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خريجي آخر أربعة أعوام دراسية وتعيينهم بعد التخرج في كل من إصلاحية الطائف – سديره .

وطالبت جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالتسجيل وتعبئة البيانات عن طريق الرابط الإلكتروني لبوابة التوظيف في وزارة الداخلية.

وأكدت ان بداية التسجيل يوم الاثنين الموافق 26/1/1439هـ اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً نهاية التسجيل يوم الخميس الموافق 29/1/1439هـ. إلى الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت ان من ضمن شروط القبول والتسجيل: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً وأن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

مع ضرورة اجتياز الفحص الطبي الذي يتم بمستشفى قوى الأمن بالرياض وأن لا يقل طول القامة للمتقدمين عن (168سم) وتناسب الطول مع الوزن.

ويجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

وقالت ان الوثائق المطلوبة عند استلام المتقدم رسالة تتضمن المراجعة: فعليه التوجه بالزي الرياضي وحلاقة شعر الرأس رقم (1) إلى مقر شعبة إجراءات القبول بالسجون الواقعة في ( الرياض – شارع اسطنبول – بجوار شركة نادك من الجهة الجنوبية) مصطحباً معه أصل شهادة الثانوية العامة وصورة مصدقة منها وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة وإحضار عدد (6) صور ملونة حديثة كاشف الرأس بخلفية بيضاء مقاس 4X6 ، 4 .

تعبئة النموذج الخاص بموعد مراجعة لجنة القبول وتوضع جميع تلك الأوراق بملف علاقي علماً بأنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة أعلاه، وستكون الأفضلية للمتقدمين الذين يحملون مؤهلات فنية مدتها من ثلاثة أشهر فأعلى على أن تكون معتمدة من جهة رسمية وأن يكون احتساب الدورات في مجال تخصص الوظيفة فقط ولا يعتد بالمشاهد.

 

المديرية العامة للسجون
منطقة الرياض
الثانوية العامة
إصلاحية الطائف
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أتمنى أن أعطى الفرصة لاستكمال أبحاثي ونشرها فما كتبته هنا لا يمثل 1% مما جهزته ولا أريد إظهاره إلا بطريقة متتابعة تأريخيا تصحح تفسيرات الطيف لا تطبيقاته
ابو محمد 😎
طيب ..
د محمد ماجد بخش
مجموع الإلكترونات في الغلاف هي درجات الثقل الفراغية
faeiz1122
الحمدلله على نعمة العقل اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب
ابو محمد 😎
رحم الله الملك المؤسس ، فلم يألوا جهداً لوحدة الصف العربي ، ورفضه لأي تدخل خارجي في بلاد العرب ، وليس هذا بغريب على عربي مسلم اصيل ، يغار على الشعب العربي كغيرته على اولاده وشعبه .. .. رحمك الله ياجلالة الملك عبد العزيز وأسكنك فسيح جناته .. آمين ..

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