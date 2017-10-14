” حيوان مفترس ” في شارع بالمكسيك

مكسيكو سيتي(صدى):

عثر قرب مدينة بويرتو فالارتا، على أنثى أسد أفريقي تسير في الشارع بالقرب من مدينة بويرتو فالارتا غربي المكسيك، إلا أنها بدت مريضة وغير قادرة على إيذاء أحد.

وقال مسؤولو حماية البيئة في المكسيك إن اللبؤة في الخامسة من عمرها ومصابة بسوء التغذية والجفاف ولديها جروح صغيرة في الرأس والساقين، ونقلت إلى ملجأ في مكسيكو سيتي.

ولم تكشف السلطات كيف يمكن لأسد أفريقي أن يتواجد في ” لابالابا ” ، وهي منطقة جبلية على مسافة نحو 13 كيلومترا خارج منطقة سياحية شهيرة.

والجمعة قالت وكالة حماية البيئة بالبلاد إن مسؤولين يفحصون أنثى الأسد بحثا عن أي علامة تدل على هويتها، ويجرون تحقيقات لمعرفة مالكها المحتمل.