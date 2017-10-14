” حيوان مفترس ” في شارع بالمكسيك
عثر قرب مدينة بويرتو فالارتا، على أنثى أسد أفريقي تسير في الشارع بالقرب من مدينة بويرتو فالارتا غربي المكسيك، إلا أنها بدت مريضة وغير قادرة على إيذاء أحد.
وقال مسؤولو حماية البيئة في المكسيك إن اللبؤة في الخامسة من عمرها ومصابة بسوء التغذية والجفاف ولديها جروح صغيرة في الرأس والساقين، ونقلت إلى ملجأ في مكسيكو سيتي.
ولم تكشف السلطات كيف يمكن لأسد أفريقي أن يتواجد في ” لابالابا ” ، وهي منطقة جبلية على مسافة نحو 13 كيلومترا خارج منطقة سياحية شهيرة.
والجمعة قالت وكالة حماية البيئة بالبلاد إن مسؤولين يفحصون أنثى الأسد بحثا عن أي علامة تدل على هويتها، ويجرون تحقيقات لمعرفة مالكها المحتمل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35668 ] نشر منذ 25 دقيقة
مافيها شي تتمشى وسط البشر ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20790 ] نشر منذ 20 دقيقة
كم تعطوني وأنا أجي آذبحه لكم وأعلقه بعد
ماأبي دراهم ولا شهايد شكر وتقدير
أبي حسناء مكسيكية
سمراء دهنيه
وعيون عسلية
وجسم احمر من الشمس
وباالحلال
اباخذها مسيار🤗🤗🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5314 ] نشر منذ 19 دقيقة
يقـــولون مصابة بسوء التغذية والجفاف .🐅.
.
عســـــاهـا تـاكــلـــــــــــهم .😋😋.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20790 ] نشر منذ 10 دقائق
بقولك شي ياراع الددسن
أمريكا لو تتنكس ماتحصل مطعم بخاري ولا رز ولحم مندي
لكن رح المكسكيك
أحلى مندي وأحلى أكل😋😋😋