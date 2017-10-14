ضبط طالبتين بجامعة الملك عبدالعزيز بحوزتهما 2000 ريال مزورة

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على طالبتين بجامعة الملك عبدالعزيز بعد العثور على مبلغ 2000 ريال مزورة لديهما، بعدما دفعتا مبلغ 500 ريال مزورة لموظفة المطعم.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن توقيف الحارسات بجامعة الملك عبدالعزيز لطالبتين قامتا بإعطاء موظفة أحد مطاعم الجامعة مبلغ 500 ريال، وبعد الاشتباه بالمبلغ، تم الكشف عن الورقة النقدية بجهاز كشف الأموال المزورة، وتبيّن أنها مزورة.

وأكدت أن الطالبتين جرى تفتيشهما، وعثر بحوزتهما على مبلغ 2000 ريال من فئة 500 ريال مزورة داخل محفظتيهما، فتم التحفظ عليهما وتسليمهما للجهات الأمنية.