فرض رسوما على استخدام دورات المياه في المنتزهات والمماشي بجدة
أكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة المهندس غسان الزهراني، فرض رسوما على استخدام عدد من دورات المياه في المنتزهات العامة والمماشي، تتراوح بين ريالين و7 ريالات.
وأوضح الزهراني، أن دورات المياه في المماشي والمنتزهات طرحت للتشغيل والصيانة من قبل القطاع الخاص، وذلك بهدف الحفاظ على نظافتها، واستمرار صيانتها على مدار الساعة، وحمايتها من العبث، مشيرا إلى أن الأمانة أقدمت على تلك الخطوة؛ لتقديم خدمات أفضل لمرتادي المرافق العامة، بعد رصد عدد من الملاحظات على دورات المياه، من بينها سوء النظافة وتكسيرها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20742 ] نشر منذ 43 دقيقة
عند كفر السيارة وأنت واقف
ع السرييييييع
أرتاح بس
الله يكثر هاالبرااان
أحفر وأدفن🤗🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35642 ] نشر منذ 37 دقيقة
المهم الهواء عليه رسوم والا لاء ؟