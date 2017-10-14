فرض رسوما على استخدام دورات المياه في المنتزهات والمماشي بجدة

حمود العنزي(صدى):

أكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة المهندس غسان الزهراني، فرض رسوما على استخدام عدد من دورات المياه في المنتزهات العامة والمماشي، تتراوح بين ريالين و7 ريالات.

وأوضح الزهراني، أن دورات المياه في المماشي والمنتزهات طرحت للتشغيل والصيانة من قبل القطاع الخاص، وذلك بهدف الحفاظ على نظافتها، واستمرار صيانتها على مدار الساعة، وحمايتها من العبث، مشيرا إلى أن الأمانة أقدمت على تلك الخطوة؛ لتقديم خدمات أفضل لمرتادي المرافق العامة، بعد رصد عدد من الملاحظات على دورات المياه، من بينها سوء النظافة وتكسيرها.