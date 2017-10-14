محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت مصادر، أن وزارة النقل بمنطقة عسير بدأت في نصب أعمدة إنارة على طريق عقبة ضلع الذي يربط منطقتي عسير وجازان.

وأكدت المصادر، أن طول الطريق الذي ستتم إنارته يبلغ 35 كيلومترا، بينما عدد أعمدة الإنارة 876 عمودا تقريبا، فيما ستكون مدة المشروع عاما ونصف تقريبا، وفقا لصحيفة عكاظ.