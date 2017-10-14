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نصب أعمدة إنارة على طريق عقبة ضلع

نصب أعمدة إنارة على طريق عقبة ضلع
محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت مصادر، أن وزارة النقل بمنطقة عسير بدأت في نصب أعمدة إنارة على طريق عقبة ضلع الذي يربط منطقتي عسير وجازان.
وأكدت المصادر، أن طول الطريق الذي ستتم إنارته يبلغ 35 كيلومترا، بينما عدد أعمدة الإنارة 876 عمودا تقريبا، فيما ستكون مدة المشروع عاما ونصف تقريبا، وفقا لصحيفة عكاظ.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 20742 ] نشر منذ 60 دقيقة

مفروض والله من زمان
أنا والله دايم طالع ونازل معها
لارحت هناك
خط وسيع ومسارات واضحة ووسيعة
وباالرغم من هذا كله
تلقى الحوادث هناك مميته.🤔

[ عدد التعليقات: 35642 ] نشر منذ 39 دقيقة

ممتاز ,,

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