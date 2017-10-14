المغرب يسلم ” فيفا ” ملف استضافة مونديال 2026

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه سلم ملف ترشيح البلد لاستضافة كأس العالم عام 2026، لنظيره الدولي ” فيفا ” ، أمس الجمعة.

وأكد الاتحاد، أن ” الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وضعت رسميا يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وذلك بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيورخ السويسرية “.

وأضاف: ” سلم الملف المغربي الكاتب العام للجامعة السيد طارق ناجم للأمينة العامة للفيفا السيدة فاطمة سامورا، وكذا لأعضاء لجنة ترشيحات كأس العالم 2026 “.

وينافس الملف المغربي، ملفات أخرى لدول أعلنت رغبتها بتنظيم الحدث الرياضي الأكبر، هي كندا والمكسيك وكولومبيا والولايات المتحدة وكازاخستان، بالإضافة إلى ملف مشترك لأستراليا ونيوزيلندا.