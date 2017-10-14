الإطاحة بمخمور سرق سيارة مواطن في خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

أطاحت شرطة منطقة عسير، بشاب مخمور أقدم على سرقة سيارة مواطن بالقوة عند إشارة مرور بخميس مشيط.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش، بتلقي دوريات الأمن بلاغاً صباح الخميس الماضي، من أحد المواطنين، عن تعرض سيارته للسرقة بالقوة من قبل شخصين أثناء وقوفه عند أحد الإشارات المرورية بمحافظة خميس مشيط، حيث عمدا إلى إنزاله منها، والهرب بها، وبداخلها هاتفه المحمول، ومبلغ ثلاثون ألف ريال.

وأضاف أنه تم فور تلقى البلاغ توجيه الفرق الميدانية لمكان وقوع الجريمة، ومتابعة الجناة، والسيارة المسروقة وضبطها والقبض على السائق.

وأكد الدباش أن الجاني شاب سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وتبين أنه بحالة غير طبيعية، وضبط بداخل السيارة عبوة تحتوي على ماده العرق المسكر، تم إيقافه، والبحث جاري عن مرافقه الذي ترجل هارباً، كما تم إحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.