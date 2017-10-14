فيديو| لحظة تسلم منقذ محطة الوقود هدية أمير الرياض

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تسلم الشاب سلطان الدوسري سيارة ” لكزس 2018 ” جديدة، هدية من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، مكافأته على عمله البطولي بإنقاذ محطة وقود من كارثة محققة.

وكان الأمير فيصل بن بندر، قد استقبل الشاب، الثلاثاء الماضي، وكرمه، ووجه له الشكر على عمله البطولي الذي لاقى إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح الأخير في إبعاد سيارة مشتعلة بمحطة وقود باستخدام سيارته الخاصة.