فيديو| لحظة تسلم منقذ محطة الوقود هدية أمير الرياض
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تسلم الشاب سلطان الدوسري سيارة ” لكزس 2018 ” جديدة، هدية من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، مكافأته على عمله البطولي بإنقاذ محطة وقود من كارثة محققة.
وكان الأمير فيصل بن بندر، قد استقبل الشاب، الثلاثاء الماضي، وكرمه، ووجه له الشكر على عمله البطولي الذي لاقى إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح الأخير في إبعاد سيارة مشتعلة بمحطة وقود باستخدام سيارته الخاصة.
مغرد[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 47 دقيقة
مبروك تستا هل بس ابى اعرف رجل الا همال الى تبرع ب 50 الف ورفضتها المفروض تقله يشترى بها طماطم للبيت احسن له