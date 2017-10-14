صور| إحباط محاولة تسلل للقوات الانقلابية داخل حدود المملكة
أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، محاولة تسلل ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح بعربات عسكرية إلى داخل حدود المملكة.
وأكدت مصادر أن قوات التحالف صدت المحاولة اليائسة ونتج عنها تدمير معداتهم وفرارهم تاركين خلفهم المعدات والأسلحة التي يستخدمونها.
الواقع[ عدد التعليقات: 5351 ] نشر منذ 7 ساعات
يعني هذا الحمار مصدق انه ليدخل بلد صاحب افضل رابع عتاد عسكري في العالم وثاني جيش عربي في القوة والاول في القوة الجوية التدميرية هذا الشاويش في صنعاء والحوثي الصهيوني الفارسي يرسلون ابناء بعض المرتزقة ويتم قتلهم جميعا اقسم بالله مهزلة وشيء مضحك لأجيال قادمة ان جنودهم يقتلون بكل سهولة في مشروع إيراني لن تقوم له قائمة الى يوم القيامة وهناك مسلم وعربي شريف
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2667 ] نشر منذ 35 دقيقة
من سمح لهم بالاقتراب من الحدود
هل تم قتلهم او القبض عليهم ؟؟
ولماذا يسمح لهم بالفرار
اين الطائرات التي تراقب الحدود
فيه شي غلط ؟؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13477 ] نشر منذ 22 دقيقة
غريبه كيف استطاع الحوثيين ادخال هذه المدرعات عبر الجبال ؟ او ادخلوها من الشرق من الربع الخالي
دخول هذه العربات يحتاج الى مراجعه قويه لمعرفة الاسباب