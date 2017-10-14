صور| إحباط محاولة تسلل للقوات الانقلابية داخل حدود المملكة

علي القحطاني(صدى):

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، محاولة تسلل ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح بعربات عسكرية إلى داخل حدود المملكة.

وأكدت مصادر أن قوات التحالف صدت المحاولة اليائسة ونتج عنها تدمير معداتهم وفرارهم تاركين خلفهم المعدات والأسلحة التي يستخدمونها.