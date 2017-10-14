مواطن تلقى مخالفة مرورية لأول مرة منذ 16 عاما: حدث استثنائي

حسن الجعفري(صدى):

تلقى مواطن، مخالفة مرورية لأول مرة منذ 16 عاما من الالتزام بأنظمة المرور، حيث لم تسجل عليه أي مخالفة لالتزامه التام بتعليمات المرور منذ حصوله على رخصة القيادة، واصفا الواقعة بالحدث الاستثنائي.

وأوضح المواطن، أن المخالفة التي سجلت عليه كانت نتيجة لوقوف خاطئ؛ حيث وجَد السيارات تقف عند أحد الأسواق في محافظة أبوعريش بجازان بشكل عرضي في مواقف طولية، فركن سيارته معها.

وأضاف، أنه عندما خرج من السوق وجد السيارات تقف بالطول سوى سيارته المركونة بالعرض، وبعد انطلاقه بالسيارة وصلته رسالة بالمخالفة التي تُعد الأولى منذ تعلّمه قيادة السيارة، واصفاً تلقّيه المخالفة بالحدث الاستثنائي الذي لم يكن يتمنى وقوعه.