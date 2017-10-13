محامي المعتقل حميدان التركي ينتصر على ” FBI “
أكد فيصل صلاح الدين المحامي المسؤول عن متابعة قضية المعتقل السعودي بالسجون الأمريكية، حميدان التركي، أنه تمكن من تحقيق إنجاز مهم في قضية موكله.
وقال إنه أرغم الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) على الكشف عن ملفين يتضمنان 500 ورقة تحوي كثيرًا من المعلومات المهمة التي تخص القضية.
وفيما كانت الشرطة الفيدرالية ترفض الكشف عن الملفين، فقد ذكر موقع ” دينفر بوست ” الأمريكي (13 أكتوبر 2017)، أن محامي ” التركي ” نجح في خطوة مهمة.
ولفترة طويلة ظل دفاع المعتقل السعودي يطالب بالكشف عن أسماء المخبرين السريين الذين اعتمدت عليهم الجهات المختصة في جمع المعلومات حول القضية.
ورفض القاضي الفدرالي ” وايلي دانيال ” الكشف عن أسماء هؤلاء المخبرين السريين، خلال حكم أصدره نهاية الشهر الماضي، وعلل سبب رفضه بأن هذا الإجراء من شأنه أن يلحق أذى شديدا بوسيلة مهمة تعتمد عليها الشرطة الفدرالية في جمع المعلومات.
وقام محامي ” التركي ” بتقديم طلب ضمن مساعيه للتحايل على إصرار الوكالة الفيدرالية على حجب المعلومات في قضية موكله ” ، واستند في طلبه للقانون الفدرالي الخاص بحرية المعلومات.
ورفعت هيئة الدفاع عن المعتقل السعودي دعاوى قضائية عدة ضد وكالات وأشخاص يعملون بالحكومة الأمريكية، في محاولات لنقل ” التركي ” للسعودية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35642 ] نشر منذ 13 ساعة
الله ينصرك يا اخ التركي على من ظلمك ويفك اسرك في اسرع وقت .. آمين ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20091 ] نشر منذ 13 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل والله العظيم كل ما اشوف خبر عن هذا الإنسان. احزن على حاله. الله يفكر اسره عاجلا غير اجل
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 13 ساعة
ربنا يفرج كربك ان شاء الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5200 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يفرجها عليه ويرده سالم غانم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20766 ] نشر منذ 10 ساعات
عن إي أنتصار تتحدث يامحامي
طول ما حميدان ف السجون الأمريكية
الله يفم أسره
فما عندك إي انتصار
الأنتصار الحقيقي تاخذ بيده
يدآ بيد
وتركبون الطيارة وتعودون الديرة
غير هاالحكي
كله
بربره ع الفاضي🤔
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يفرج همه وينصره على من ظلمه لااله الاالله راح عمره في السجن والغربة الله يعوضة في الدنيا والاخرة وينتقم له ويأخذ حقة ممن ظلموه ياااارب
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20091 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يفرج همه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13477 ] نشر منذ 34 دقيقة
المفروض تتم مقايضة امريكا به مع الصفقات التجاريه التي تقدر بالمليارات ومن المؤكد ان الحكومه الامريكيه ستقبل بالمقايضه