الجيش الصيني يمتلك سلاح ليزر جديدا لمكافحة الإرهاب

بكين(صدى):

صنعت شركة ” هونج فينج ” سلاح ليزر جديدًا، خُصص لمكافحة الإرهاب، يستطيع أن يصيب الأهداف التي تبعد 200 متر عن مشغّليه.

وظهر السلاح الجديد في مناورات نفذتها وحدات من الجيش الصيني في محافظة هوباي، بحسب وكالة ” سبوتنيك ” .

ويشتمل السلاح المبتكر على جهاز تصويب بصري، ومولد كهرباء وجهاز تحكم عن بعد، ومطلق ليزر.

ويتميز سلاح الليزر الصيني الجديد بدقة عالية في إصابة الأهداف وسرعة كبيرة وسهولة الاستخدام، ولا يصدر ضجيجًا ولا ضوءًا.