بالفيديو.. شانن تكشف عن رأيها في الزهراني والحربي والقصبي
كشفت الكاتبة الأمريكية الأمريكية شانن مونيال، عن رأيها في أسعد الزهراني وخلف الحربي وناصر القصبي، عندما كانت تعمل في شركة سعودية وفي mbc لسنوات عديدة.
يذكر أن الكاتبة شانن مونيان الملقبة بـ ” حصة العتيبي ” اصدرت كتاباً يُعنى بترجمة العامية الأمريكية إلى العربية، في ترجمة فريدة من نوعها، إذ كانت الترجمة دقيقة، لأن الكاتبة حرصت على ترجمة إحساس اللغة المنطوقة، إضافة إلى الاهتمام بخاصية التعبير للعبارات الدارجة بين الفئات العمرية المختلفة.
الأمريكية شانن
عندما كانت تعمل في شركة سعودية وفي mbc لسنوات عديدة، كان هذا رأيها في أسعد الزهراني وخلف الحربي وناصر القصبي. #يابختي_فيهم pic.twitter.com/LEooN2mRvV
— نايفكو NAIF (@naifco) October 13, 2017
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2288 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب لكن رأيها هي مو رأي كل مواطني المملكة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20029 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ومن شكى عليك تروحين هندهم
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6045 ] نشر منذ 3 ساعات
ومين اللي تحرش فيك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35638 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اطرت حارش وارش ,,
,, ويش ذا الكلام اللي تقولوه ,, بعدين ليش في كل خبر لها صوره مختلفه ؟؟
عبدالله[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 2 ساعتين
امس طلعتي فيديو تقول انه في ممثل في سيلفي تحرش فيك.
زائر[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 45 دقيقة
وسط فني عفن ساقط ومنحط .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5259 ] نشر منذ 43 دقيقة
أقــول إكــــلي زق وإنثــــــبري الله يخــزيك ويلــــعن أشكــــــالك .😡.