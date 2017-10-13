بالفيديو.. شانن تكشف عن رأيها في الزهراني والحربي والقصبي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الكاتبة الأمريكية الأمريكية شانن مونيال، عن رأيها في أسعد الزهراني وخلف الحربي وناصر القصبي، عندما كانت تعمل في شركة سعودية وفي mbc لسنوات عديدة.

يذكر أن الكاتبة شانن مونيان الملقبة بـ ” حصة العتيبي ” اصدرت كتاباً يُعنى بترجمة العامية الأمريكية إلى العربية، في ترجمة فريدة من نوعها، إذ كانت الترجمة دقيقة، لأن الكاتبة حرصت على ترجمة إحساس اللغة المنطوقة، إضافة إلى الاهتمام بخاصية التعبير للعبارات الدارجة بين الفئات العمرية المختلفة.