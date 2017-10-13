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بالفيديو.. شانن تكشف عن رأيها في الزهراني والحربي والقصبي

بالفيديو.. شانن تكشف عن رأيها في الزهراني والحربي والقصبي
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الكاتبة الأمريكية الأمريكية شانن مونيال، عن رأيها في أسعد الزهراني وخلف الحربي وناصر القصبي، عندما كانت تعمل في شركة سعودية وفي mbc لسنوات عديدة.

يذكر أن الكاتبة شانن مونيان الملقبة بـ ” حصة العتيبي ” اصدرت كتاباً يُعنى بترجمة العامية الأمريكية إلى العربية، في ترجمة فريدة من نوعها، إذ كانت الترجمة دقيقة، لأن الكاتبة حرصت على ترجمة إحساس اللغة المنطوقة، إضافة إلى الاهتمام بخاصية التعبير للعبارات الدارجة بين الفئات العمرية المختلفة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2288 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب لكن رأيها هي مو رأي كل مواطني المملكة

[ عدد التعليقات: 6045 ] نشر منذ 3 ساعات

ومين اللي تحرش فيك

[ عدد التعليقات: 35638 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما اطرت حارش وارش ,,

,, ويش ذا الكلام اللي تقولوه ,, بعدين ليش في كل خبر لها صوره مختلفه ؟؟

[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 2 ساعتين

امس طلعتي فيديو تقول انه في ممثل في سيلفي تحرش فيك.

[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 45 دقيقة

وسط فني عفن ساقط ومنحط .

[ عدد التعليقات: 5259 ] نشر منذ 43 دقيقة

أقــول إكــــلي زق وإنثــــــبري الله يخــزيك ويلــــعن أشكــــــالك .😡.

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