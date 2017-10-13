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المملكة تنقذ حياة الرئيس اليمني المخلوع للمرة الثانية

المملكة تنقذ حياة الرئيس اليمني المخلوع للمرة الثانية
فهمي محمد(صدى):

أكد مصدر يمني تدخل التحالف العربي، بقيادة المملكة، لإنقاذ حياة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، بعد تدهور صحته فجأة، وإجراء عملية جراحية، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وكشف المصدر أن التحالف سمح بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء، للإشراف على حالته.

يشار إلى أن المملكة، أنقذت حياة الرئيس المخلوع، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بتفجير جامع دار الرئاسة قبل 6 أعوام.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35617 ] نشر منذ 55 دقيقة

كان خليتوه يفنقش الله لايرحم عظامه ,,

[ عدد التعليقات: 1223 ] نشر منذ 49 دقيقة

عساه مايقووووم كم نفس ازهقت بسببة

[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 17 دقيقة

المستجير بعمرعند كربته كالمستجيرمن الرمظاء بالنار : ليتكم رشيتوه بقلن بانزين وولعتوا فيه وفيه من اللؤم مايكفى بلد

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