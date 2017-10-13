المملكة تنقذ حياة الرئيس اليمني المخلوع للمرة الثانية
أكد مصدر يمني تدخل التحالف العربي، بقيادة المملكة، لإنقاذ حياة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، بعد تدهور صحته فجأة، وإجراء عملية جراحية، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.
وكشف المصدر أن التحالف سمح بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء، للإشراف على حالته.
يشار إلى أن المملكة، أنقذت حياة الرئيس المخلوع، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بتفجير جامع دار الرئاسة قبل 6 أعوام.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35617 ] نشر منذ 55 دقيقة
كان خليتوه يفنقش الله لايرحم عظامه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20007 ] نشر منذ 53 دقيقة
كانه يقول اووووه يا راسي
الله المستعان
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1223 ] نشر منذ 49 دقيقة
عساه مايقووووم كم نفس ازهقت بسببة
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1281 ] نشر منذ 37 دقيقة
إحسان في غير محله .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5121 ] نشر منذ 19 دقيقة
خائن بلده وماكل أموال شعبه عساه الهلاك بعدين هذا بسبعة أرواح مثل القطط
رعد ***[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 17 دقيقة
المستجير بعمرعند كربته كالمستجيرمن الرمظاء بالنار : ليتكم رشيتوه بقلن بانزين وولعتوا فيه وفيه من اللؤم مايكفى بلد