متحدث التحالف: الحرب في اليمن لم تكن خيارنا وهدفنا الاستقرار

فهمي محمد(صدى):

نظم مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مركز جنيف للإدارة الديموقراطية للقوات المسلحة، ورشة عمل بعنوان (وجهات نظر حول اليمن)، شارك فيها سفير خادم الحرمين الشريفين، لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر وعدد من المسؤولين.

وتناول ” آل جابر ” خلال الورشة، مشاركة المملكة في اجتماع اللجنة الرباعية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة واجتماع الخماسية بمشاركة عمان لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد شيخ أحمد.

وسلط آل جابر الضوء على موقف المملكة من الحل السياسي للأزمة اليمنية، والذي يقوم على ثلاثة أسس: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

من جانبه ، أوضح مندوب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أن التحديات التي تواجه أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن تكمن في عدم وجود نظام حكم يساعد على التخطيط والتنفيذ ومتابعة العمل الإغاثي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد طيار ركن تركي المالكي، خلال الجلسة الثانية من الورشة أن الحرب لم تكن خيارنا ولكن أجبرنا عليها للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة واستعادة الشرعية وفتح قنوات الحوار بين الحكومة الشرعية والحوثيين.