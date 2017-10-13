ترامب: سيتم إنهاء الاتفاق الإيراني إذا لم نتمكن من التعديل عليه

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونجرس لإجراء تعديلات على الاتفاق.

وقال ترامب إن الاستراتيجية تتمثل في أنه ” نتعاون مع حلفائنا لمواحهة أنشطة إيران التدميرية. ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة صواريخ إيران التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية ” .

وأوضح أن تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، وهو ما يمثل المرشد الإيراني ” الفاسد ” الذي استفاد من ” كافة خيرات إيران لنشر الفوضى ” .

وتابع: كلفت الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري والجهات التابعة له.