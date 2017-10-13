ترامب: الاتفاق النووى الإيراني أسوأ اتفاقيات أمريكا

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الاتفاق النووى الذى تم توقيعه فى 2015، كان أسوأ الاتفاقيات التى وقعتها أمريكا على مر تاريخها، مؤكداً أن هذا الاتفاق كان أحادى الجانب وأعطى قبلة الحياة للنظام الايرانى.

وأضاف ترامب، خلال كلمته عن الاتفاق النووى الايرانى، إن هذا الاتفاق سمح لإيران بتطوير برنامجها النووى وتحقيق أموال طائلة، مؤكداً أن التفتيش على مواقع النووية الايرانية حتى الآن ضعيف جداً.