الاصابة تبعد العابد عن مواجهة بيروزي الايراني

استبعد مدرب الف بق الاول بنادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز اللاعب نواف العابد عن مباراة فريقه أمام بيروزي الإيراني يوم الثلاثاء القادم في مسقط بسبب عدم جاهزيته بعد الإصابة ، إضافة إلى غياب زميله اللاعب عبدالله عطيف بسبب الطرد الذي تحصل عليه في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ولن يغادر اللاعبان مع بعثة الفريق إلى مسقط يوم الأحد القادم وسيجريان تمارينهم الاعتيادية في مقر النادي لحين عودة بعثة الفريق يوم الثلاثاء المقبل.