شرطة جدة توقف السائق المتحرش بطالبة ابتدائي
أطاحت الشرطة في جدة ، بالسائق المتحرش بطالبة في المرحلة الابتدائية.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه تلقى بلاغا من مديرة لامدرسة اتهمت فيه السائق الذي يقوم بإيصالها بسيارته، مؤكدا أنه تم ضبطه وإيقافه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20738 ] نشر منذ 10 ساعات
علشان كذا
لازم ينظر فوضع السواقين والزام كل سائق بمرافق
وحبذا لو تكون زوجتة
هذي طالبه علمت لكن هناك مئات مايعلمن
اما خوف او ماشابهه🤔
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5773 ] نشر منذ 9 ساعات
متى يتم تأنيث حافلات الطالبات ونفتك من السواقين ومشاكلهم حسبي الله ابوها ليش ما يهتم ببنته ويقوم بواجبه تجاهها راميها على السواق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20738 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههه ههههههه
استغفر الله العظيم
يعيال محد يعرف رقم طبيب نفسي🤔
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5422 ] نشر منذ 9 ساعات
الا اعرف ياقرني
ارقام كثير وش طاري عليك
مغرد[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 32 دقيقة
لو الحرمه تسوق كان وصلت ابنائها للمدرسه اذا زوجها عنده دوام والله تسوق احسن من السواقين الى بعضهم ما يخاف الله فى طفله صغيره