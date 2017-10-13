شرطة جدة توقف السائق المتحرش بطالبة ابتدائي

نايف السالم(صدى):

أطاحت الشرطة في جدة ، بالسائق المتحرش بطالبة في المرحلة الابتدائية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه تلقى بلاغا من مديرة لامدرسة اتهمت فيه السائق الذي يقوم بإيصالها بسيارته، مؤكدا أنه تم ضبطه وإيقافه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.