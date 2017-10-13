مقاطعة نسائية لتويتر بعد تعرض ماكجوان لتحرش جنسي

متابعات(صدى):

قررت مجموعة ناشطات مقاطعة موقع التواصل الاجتماعي تويت ر، تعبيرا عن غضبهم تجاه ظاهرة التحرش الجنسي في العالم. جاء ذلك بعد تعرض الممثلة روز ماكجوان لعملية تحرش جنسي.

وطالبت المهندسة المبرمجة كيلي إليس ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق حساباتهم مؤقتًا على “ تويتر ” ، تعبيرًا عن حالة الغضب التي تسبب فيها قرار الموقع بإغلاق حساب الممثلة روز ماكجوان، على خلفية نشرها لأحد أرقام الهواتف بمنشور لها.

وأظهرت الناشطات حالة الضيق والغضب تجاه قرار “ تويتر ” ، وقالت الكاتبة آنا فالينس “ إن المقاطعة تهدف لأن تبعث برسالة صريحة للموقع، بأن ليس بإمكانه التغاضي عن تلك المشكلة المنتشرة في العالم بأسره ” .

واستجاب عدد كبير من النساء إلى دعوات مقاطعة تويتر، ما جعل تويتر يخلو من تغريدات بدون العنصر النسائي لأول مرة .