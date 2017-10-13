5 أطعمة تساعدك في خسارة الوزن الزائد
أكدت أخصائية تغذية أنه هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تسريع حرق الدهون يومياً وإليكِ بعضاً من تلك الأطعمة:
غريب فروت:
تعتبر الحمضيات من المصادر الغنية جداً بفيتامين c والذي يساهم في رفع مناعة الجسم ضد الأمراض ويسرع من حرق الدهون في الجسم. ذلكَ إلى جانب كون الحمضيات منظف رائع للجسم من السموم. ولذلك واظبي على تناولها يومياً وخصوصاً غريب فروت فهو رائع للحصول على جسم صحيّ ورشيق.
الفلفل الحار:
يمتلك الفلفل الحار قدرة رائعة على حرق الدهون بشكل أسرع في الجسم وذلك بمعدل 30% كما يسهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية. فضلاً إلى أنه يمنحك شعوراً بالشبع والامتلاء لفترة طويلة بعد تناوله. ركزي إذا على تناول الفلفل الحار مع وجباتك بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.
الحبوب الكاملة:
كالشوفان والنخالة والقمح الكامل، الذرة والأرز البني والتي تعتبر من أفضل المغذيات للجسم، إلى جانب كونها رائعة للحفاظ على رشاقة الجسم. فهي مريحة للأمعاء تنشط حركتها. لا تغفلي إذاً إضافة الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي اليومي بدلاً من منتجات الحبوب البيضاء.
خل التفاح:
يساعد الخل على حرق الدهون بشكل رائع ومضمون، حيث يمكنك تناول كوب من الماء فيه ملعقتين صغيرتين من الخل بعد كل وجبة ولمدة عام وذلك لضمان التخلص من الكيلو غرامات الزائدة والشحوم حتى 10 كيلوغرامات خلال عام واحد.
البهارات:
تساعد التوابل والبهارات الجسم في حرق الدهون الزائدة وتنشيط الجهاز الهضمي وتطهير المعدة ولذلك فإن إضافة المزيد من البهارات والتوابل إلى أطباقك هو ما عليك اتباعه من الآن فصاعداً.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5188 ] نشر منذ 4 ساعات
زين😊😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20029 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب زين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35634 ] نشر منذ 4 ساعات
اوكيه اوكيه ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5422 ] نشر منذ 4 ساعات
والله ماشفتها نزلت وزني
وانا ادب فيها دب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5248 ] نشر منذ 4 ساعات
مِنـــتاز المـــــناتيز .😋😋🤗🤗.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20029 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15013 ] نشر منذ 4 ساعات
من رأيي تستشيرون اختصاصي تغذيه عشان يقيم الحاله الغذائيه للشخص ويعطيه الحميه المناسبه له كذا بيكون أفضل😍
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5422 ] نشر منذ 4 ساعات
صح يادنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20029 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ويلكم من الله. الفلفل. والبهرات تفتح الشهيه وتخلي الواحد ياكل لين يتبثع
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5188 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههه👍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20029 ] نشر منذ 50 دقيقة
تصبحون على خير
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15013 ] نشر منذ 47 دقيقة
في حفظ الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35634 ] نشر منذ 46 دقيقة
ياكل لين يتبثع = ؟؟؟ ,,
,, ممكن تفسير ,,؟
واتس ذا ميننق اوف .. يتبثع ؟؟
,, الله لايخلينا من هاالقاموس الغزير المعاني ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5248 ] نشر منذ 46 دقيقة
صحيح الفلفل. والبهرات تفتح الشهيه وتخلي الواحد ياكل لين يتبثع .
.
و تخلي الواحد ياكل وما يشبع .😊😋🌶🍲🍳🍢🥘🥗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35634 ] نشر منذ 45 دقيقة
اوووف ,,
,, فسري لنا وبعدين روحي نامي ,, يا ما للخير ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5248 ] نشر منذ 42 دقيقة
وإنتي من أهل ألخــــــير والنور والسعاده خيتي .🌹.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5248 ] نشر منذ 38 دقيقة
يعني يا ابومحمد لين يملي بطنه و يشبع ويتكَــــــــَرع .😊.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5188 ] نشر منذ 37 دقيقة
نوم العوافي❤يمكن قصدها يتشبع😁😊
نهار السلام[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 35 دقيقة
اسعد الله مساءكم . .
يتبثع يعني ياكل وياكل لحد الامتلاء او الانتفاخ 🙂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35634 ] نشر منذ 29 دقيقة
اسعد الله مساك وصباحك ,, هذا اليوم وكل يوم يا اخ نهار السلام ,,
,, شكراً على التفسير ,, لاهنت ,,
,, ويمك ياذيبان راعي الددسن ,, ويشي معنى يكرع هذي من وين جبتها .؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35634 ] نشر منذ 27 دقيقة
شكراُ لآختنا الجنوبيه على المحاوله في التفسير ,,
,, الله يهديها اختنا ام الخير ، راحت وحنا في احوج مايكون لها ،، لولا الله ثم تفسير اخونا نهار السلام ,,
,, اخونا راعي الددسن ماقصر بس او قعنا في عقبه مانقوى نطلعها ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5248 ] نشر منذ 20 دقيقة
يا عزيزي ونور عيني ابومحمد .
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يكرع يعني يتجشأ أكرمك الله والسامعين .😊.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5188 ] نشر منذ 12 دقيقة
العفو😊