5 أطعمة تساعدك في خسارة الوزن الزائد

متابعات(صدى):

أكدت أخصائية تغذية أنه هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تسريع حرق الدهون يومياً وإليكِ بعضاً من تلك الأطعمة:

غريب فروت:

تعتبر الحمضيات من المصادر الغنية جداً بفيتامين c والذي يساهم في رفع مناعة الجسم ضد الأمراض ويسرع من حرق الدهون في الجسم. ذلكَ إلى جانب كون الحمضيات منظف رائع للجسم من السموم. ولذلك واظبي على تناولها يومياً وخصوصاً غريب فروت فهو رائع للحصول على جسم صحيّ ورشيق.

الفلفل الحار:

يمتلك الفلفل الحار قدرة رائعة على حرق الدهون بشكل أسرع في الجسم وذلك بمعدل 30% كما يسهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية. فضلاً إلى أنه يمنحك شعوراً بالشبع والامتلاء لفترة طويلة بعد تناوله. ركزي إذا على تناول الفلفل الحار مع وجباتك بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

الحبوب الكاملة:

كالشوفان والنخالة والقمح الكامل، الذرة والأرز البني والتي تعتبر من أفضل المغذيات للجسم، إلى جانب كونها رائعة للحفاظ على رشاقة الجسم. فهي مريحة للأمعاء تنشط حركتها. لا تغفلي إذاً إضافة الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي اليومي بدلاً من منتجات الحبوب البيضاء.

خل التفاح:

يساعد الخل على حرق الدهون بشكل رائع ومضمون، حيث يمكنك تناول كوب من الماء فيه ملعقتين صغيرتين من الخل بعد كل وجبة ولمدة عام وذلك لضمان التخلص من الكيلو غرامات الزائدة والشحوم حتى 10 كيلوغرامات خلال عام واحد.

البهارات:

تساعد التوابل والبهارات الجسم في حرق الدهون الزائدة وتنشيط الجهاز الهضمي وتطهير المعدة ولذلك فإن إضافة المزيد من البهارات والتوابل إلى أطباقك هو ما عليك اتباعه من الآن فصاعداً.