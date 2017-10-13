خروج مرشحة مصر من انتخابات اليونسكو

باريس(صدى):

خسرت السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة المصرية لمنصب مدير عام منظمة ” اليونسكو ” ، بحصولها على 25 صوتا، أمام منافستها على المركز الثانى في جولة الإعادة الفرنسية أودري أزولاي، والتي حصلت على 31 صوتا.

وبذلك تجري الانتخابات على منصب مدير عام اليونسكو، بين المرشحة الفرنسية، والمرشح القطري حمد الكواري الذي حصل على 22 صوتا أمس وضمن وصوله إلى الجولة النهائية.

وخاضت خطاب 5 جولات تصويت، أظهرت قوة مصر الدبلوماسية في المنافسة على منصب أممى رفيع بهذا الحجم، وتسببت تربيطات قطر في عملية التصويت في إحداث خروقات رصدتها وزارة الخارجية وتقدمت بشكوي رسمية للتحقيق فيها.