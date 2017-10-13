وزير المالية: 40 مليار للإسكان وصندوق التنمية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تسير في الطريق الصحيح لخفض العجز في الميزانية إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مشيرا إلى خفض دعم الطاقة قد يحدث تدريجيا، لكنه سيستغرق وقتا أطول لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وأضاف الجدعان خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، أنه لن يتم التسرع للوصول إلى ميزانية متوازنة في 2019م، مبيناً أنه سيتم تقييم كيفية تفاعل الاقتصاد مع السياسات المالية.

وبخصوص أسعار منتجات الطاقة، قال الجدعان إنه وفقا لخطط الدعم الأخيرة فإن أسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل إلى المستويات الدولية هذا العام، ولكنها ستزداد تدريجيا على مدى فترة زمنية طويلة.

وأشار إلى أن الحكومة ستسرع برنامجها التحفيزي البالغ 200 مليار ريال (53 مليار دولار) لتعزيز النمو، مشيرا إلى أنه تم الالتزام بنحو 40 مليار ريال حتى الآن في مجال الإسكان وصندوق التنمية الصناعية، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن تخصيص مبالغ أخرى قبل نهاية هذا العام لتنفق حسب الحاجة.