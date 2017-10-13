اكتشاف أمريكي يوفر 400 مليون إبرة لسحب عينات الدم

واشنطن(صدى):

اكتشف العلماء في لاس فيجاس طريقة جديدة لسحب عينات الدم في المعامل لإجراء التحاليل بدون استخدام الإبر الموجودة حاليا مما يوفر قرابة 400 مليون إبرة كل عام تستخدم في الولايات المتحدة.

ويتم ذلك عن طريق جهاز يدعى (The Touch Activated Phlebotomy) والَّذي يتعاملُ مع الأورِدة بمجرَّدِ اللمس، والَّذي يُمكن أن يحل محل الإبر في عمليَّةِ سحب الدم الَتي تسبب الألم للمريض خلال هذه العملية.

فالأطباء في المعامل يقومونَ بوضعِ الجهاز الذي بحجمِ كرة الجولف على ذراعِ المريض وبعد ذلك بالضغط على زرٍ ليبدأ الجهازُ في العملِ، يقوم الجهاز بتنشيطِ ما يقارب 30 إبرة رفيعة جدًّا، تخترق الطَّبقاتِ العُليا من الجلد، فهذه الإبر الرَّفيعة لا تسبب ألما خلال سحبِ الدَمِ من المريض. وباستخدامِ هذه التِّقنيَّة يُمكنُ سحب ما يقارب الـ100مل دم خلال دقيقتينِ فقط، وليس مجرد استخدام هذه التقنية يحل مشكلة الألم، بل وأيضًا مشكلةَ عدمِ إيجاد وريدٍ بسهولة.