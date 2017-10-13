بالفيديو.. مدرس كيمياء يشرح للطالبات بإيحاءات جنسية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمدرس يشرح درس مادة الكيمياء للطلاب، بعبارات تحمل إيحاءات جنسية.
وتعرض المدرس لهجوم شديد من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إحدى المواطنات: ” تعالى شوف بهدلو الكيمياء إزاى.. والمستوى انحدر أد إيه.. والكارثة الأكبر أنهم بنات وصبيان.. يارب رحمتك بينا و بولادنا ” .
التعليم في مصرلا حياء في الكيمياء !!
Posted by Ahmed A. Elkader on Thursday, October 12, 2017
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5207 ] نشر منذ 2 ساعتين
سَـــوَد الله وجـــهه ألخســــيس .😡.
جبال النماص[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههها مع التحيه لمن يدرس في مصر ويظن ان عندهم علم افتح كتاب علم نفسك بدونهم
قوقاز[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن محروم وحب يفرغ على الطلاب المساكين وافصلو وانتهى الموضوع
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15006 ] نشر منذ 16 دقيقة
ولا واحد منهم قام يوقفه عند حده 😣
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35551 ] نشر منذ 7 دقائق
إنحدار في إنحدار ,,