بالفيديو.. مدرس كيمياء يشرح للطالبات بإيحاءات جنسية

القاهرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمدرس يشرح درس مادة الكيمياء للطلاب، بعبارات تحمل إيحاءات جنسية.

وتعرض المدرس لهجوم شديد من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إحدى المواطنات: ” تعالى شوف بهدلو الكيمياء إزاى.. والمستوى انحدر أد إيه.. والكارثة الأكبر أنهم بنات وصبيان.. يارب رحمتك بينا و بولادنا ” .