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بالفيديو.. مدرس كيمياء يشرح للطالبات بإيحاءات جنسية

بالفيديو.. مدرس كيمياء يشرح للطالبات بإيحاءات جنسية
القاهرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمدرس يشرح درس مادة الكيمياء للطلاب، بعبارات تحمل إيحاءات جنسية.

وتعرض المدرس لهجوم شديد من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إحدى المواطنات: ” تعالى شوف بهدلو الكيمياء إزاى.. والمستوى انحدر أد إيه.. والكارثة الأكبر أنهم بنات وصبيان.. يارب رحمتك بينا و بولادنا ” .

التعليم في مصرلا حياء في الكيمياء !!

Posted by Ahmed A. Elkader on Thursday, October 12, 2017


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههها مع التحيه لمن يدرس في مصر ويظن ان عندهم علم افتح كتاب علم نفسك بدونهم

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

يمكن محروم وحب يفرغ على الطلاب المساكين وافصلو وانتهى الموضوع

[ عدد التعليقات: 15006 ] نشر منذ 16 دقيقة

ولا واحد منهم قام يوقفه عند حده 😣

[ عدد التعليقات: 35551 ] نشر منذ 7 دقائق

إنحدار في إنحدار ,,

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