6 أسباب تدفعك لعدم التخلي عن حياة العزوبية
كشفت احدى الدراسات ، أنه هناك العديد من الأسباب التي بسببها يرى العُزاب أن حياتهم بمفردهم أكثر سعادةً.
ولذلك قدمت الدراسة 6 أسباب وجيهة لتقضي حياتك وحيداً:
1- إدراك فكرة أن تكون في حبٍّ عميق مع شريكٍ واحد على مدار الحياة.
وهو ما يمكن أن نُطلِق عليه الحب الرومانسي، هو مفهوم جميل للغاية، وطموح، وغريب في الوقت نفسه.
بالطبع، الزواج الرومانسي الجيد ممكن من الناحية النظرية، ولكنَّه قد يكون مستبعداً للغاية في الحقيقة، وهو شيء لا يمكن سوى لـ5% أو 10% منَّا النجاح فيه على نحوٍ سليم.
2- لا ينبغي الاعتقاد أنَّ من اختاروا العزوبية غير رومانسيين
ربما يكون العزاب هم الأكثر رومانسية، وهذا هو بالتحديد السبب الذي يجعلهم يجدون الظروف الموجودة أمامهم غير مشجعة للارتباط.
إذ يحرص الرومانسيون على ألا ينتهي بهم المطاف في علاقاتٍ متوسطة الرومانسية أو جافة.
3- الحب نضج والخوف من تجربته نضج أكبر
على الرغم من أنَّ معرفة كيفية الحب والعيش مع شخصٍ آخر يُعد من علامات النضج، إلا أن هذا الأمر قد يكون من الصعب إدراكه نفسياً على بعض الناس، وهذه علامة على نضجٍ أكبر.
فالإحجام عن الدخول في علاقةٍ طواعيةً من أجل إنقاذ الآخرين (وإنقاذ النفس) من عواقب الاضطرابات العاطفية، قد يكون علامة حقيقية على تحلي الشخص بروحٍ ناضجة وطيبة.
4- تعيش معه وتحتقره أم تحبه ويرحل بذكرى طيبة؟
الرد الأكثر منطقية على إعجابك بشخصٍ ما يمكن أنَّ يكون اختيار عدم العيش معه، لأنَّه يكاد يكون من المستحيل أن تتعايش مع أحد تصل علاقتك به إلى درجةٍ الألفة الشائكة، والازدراء، ونكران الجميل.
لذا، فقد يكون الرد الأفضل بحقٍّ على الحبِّ هو إبداء الإعجاب، والثناء، والاهتمام، ومن ثَمَّ الرحيل بعيداً بذكرى طيبة.
5- حتى لا تتلاشى الصورة المثالية عن الشريك
الوحيدون الذين يمكن أنَّ نفكر فيهم كأشخاص طبيعيين حقاً هم الأشخاص الذين لا نعرفهم جيداً. فعن قرب، وعلى مدى فتراتٍ طويلة، يبدو الجميع تقريباً مُحبِطين بعد تغير الصورة المثالية عن الشريك.
6- العزوبية فرصة لتحب نفسك
كونك وحيداً يجنبك التذكير المستمر بمدى صعوبتك وغرابة طباعك الشخصية.
فلا يوجد أحد يحمل لك مرآةً ترى فيها نفسك، ولا أحد يسجل سلوكك ويجعلك مسؤولاً عنه باستمرار، أما إذا كنتَ محظوظاً بفترة من العزوبية، فستكون قادراً على تحمُّل نفسك وحتى حبها.
هل حياة العزوبية بلا سلبيات؟
بالطبع، ليس الهدف من هذا الكلام ترويج فكرة أنَّ عدم الارتباط أمرٌ خال من المشكلات. هناك عيوب بالطبع لعدم الارتباط، ومنها: الوحدة، والاختناق، والغضب، والإحباط من إمكانية الارتباط، ومواجهة العالم وحيداً دون سندٍ لك.
والحقيقة ببساطة، أنَّنا لسنا بارعين في أن نكون سعداء مهما كانت الحالة التي نعيش فيها، وربما نحن بائسون نوعاً ما مهما كانت حالة علاقتنا. لذا لا بد من عدم الاندفاع بسرعة للدخول في علاقة، ولا الاندفاع سريعاً للخروج من واحدة.
M-512[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 3 ساعات
بجواب مختصر الرجل بدون دخل مادي جيد لايستطيع ان يحقق احلامه والمرأة كذالك اكثر شئ مهين في الحياة هو الإعتماد على اناس غيرك في امور حياتك/ي وهذا ان دل دل على عدم النضج الحقيقي واعتقد ان الرجل والمرأة كل منهم يحلم انه يكون غني ويحقق احلامه وطموحاته الجميلة ولكن بعض الأحيان سنة الله اقوى من قدرة الأنسان في الدنيا حتى لو انه يفعل الأسباب قد لاينجح ابد.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5171 ] نشر منذ 34 دقيقة
قله الرجال بمعنى رجال😊👌عشان كذا اقعدي مع اهلك وريحي راسكك وقلبك😊😁
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5399 ] نشر منذ 28 دقيقة
الا كثير الرجال بس ماعاد فيه حريم مثل اول
اول تطبخ وتنظف وتربي وماتقصر بشي الان يالله المستعان
ان اطبخت ماربت وان ربت ما اطبخت ولا نظفت
تول تلقى الحرمه تحتها 12 ومع ذلك قايمه بكل واجباتها الان عساها تجيب واحد
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5399 ] نشر منذ 27 دقيقة
اول تلقى الحرمه*
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19973 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19973 ] نشر منذ 23 دقيقة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19973 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه يقلون قلبي الصغير لا يحتمل و انا. اقول قلبي الكبير بينفجر من الضحط
والله انكم فاضين كل يوم دراسه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19973 ] نشر منذ 16 دقيقة
يا جنوبيه تعوذي من الشيطان والناس مو سوى
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35601 ] نشر منذ 10 دقائق
اوكيه اوكيه ,,
,, يااخت لست محرومه ، لاينفقع قلبك من الضحك ولا شي ، لأنك راح تتعبي من كثر دراساتهم ،،
،، لكن نصيحه لوجه الله ، ان تقولي لهم ولدراساتهم ,, اوكيه اوكيه ,, وبس ، خليهم بقلعة ودران هم ودراستهم ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5171 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههه هذا الصدق محرومتي❤ ليه الزعل من الحق نادر الرجال وكمان حريم اول يختلفون ماقنا شي والكل عارف بس اذا الرجال كفو ورجال بمعنى الكلمه جيل الحين مابيقصرن والله اعرف بنات اصغر بكثير من رجالهم وهن افضل منهم👌😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5171 ] نشر منذ 4 دقائق
سواء من ناحيه الدين وتحمل المسؤليه وغيرها كثير😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19973 ] نشر منذ 1 دقيقة
طيب طيب
اوكيه اوكيه