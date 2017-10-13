نائب أمير جازان يتفاعل مع مناشدة فتاة وينقذها من السجن

حسن الجعفري(صدى):

تفاعل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مع مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بسداد دين على فتاة مهددة بالسجن، موجهاً بسداد دينها.

في تفاصيل الواقعة كانت الفتاة قد صدر ضدها حكم شرعي من المحكمة بسجنها، لعدم سدادها مبلغ مالي يقدر بـ ٤٥ ألف ريال عجزت عن سداده.

وناشدت الأمير محمد بن عبدالعزيز عبر مواقع التواصل، والذي وجّه بدوره بسداده في لفتة حانية من سموه، وفقه الله ووجه بالسداد عنها دينها وإدخال الفرحة والسرور للفتاة وذويها.