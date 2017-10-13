رد مفاجئ من لص سيارة والد اللاعب المصري محمد صلاح

القاهرة(صدى):

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على لص سرق مبلغ مالي من سيارة والد لاعب المنتخب المصري محمد صلاح.

وكان والد اللعب قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول يفيد اكتشافه سرقة 30 ألف جنيه من سيارته الخاصّة في أثناء وجودها أمام عقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

واتضح من تحريات الشرطة أن حارس العقار هو من استولى علي المبلغ المالي وتم القبض عليه وإحالته للنيابة ليدلي برد صادم حيث قال في اعترافاته : ” والله لم أكن أعرف أنها سيارة والد البطل محمد صلاح؛ اللي فرح مصر كلها، وندمت لما عرفت أنها عربية والد أسطورة مصر “.

يُذكر أن اللاعب محمد صلاح؛ قاد منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 إثر تسجيله هدفين في مرمى “الكونغو”؛ لتتأهل مصر للمرة الثالثة في تاريخها بعد غياب دام 27 عاماً.