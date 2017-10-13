انتحار راعي أغنام بمكة في ظروف غامضة

نايف السالم(صدى):

أقدم راعي أغنام من جنسية عربية، على الانتحار، بلف عنقه بحبل حتى فارق الحياة، في وادي نعمان بمكة المكرمة.

وتقدم قريب لراعي الأغنام المنتحر، بلاغا مساء أمس للجهات الأمنية بعد اكتشافه المنتحر وهو معلق في عنقه بحبل في وسط شجرة بوادي نعمان بمكة المكرمة.

وقالت مصادر إن الجهات الأمنية انتقلت للموقع والمعاينة، ووجد وافد من الجنسية العربية بالعقد الثالث من العمر معلقا بعنقه، فيما تم رفع الآثار والأدلة، ولم يعثر على ما يثير الشبهة بوفاته، وبانتظار ما سيُسفر عنه الفحص الطبي الشرعي وتحليل الأدلة وسماع الأقوال.