انتحار راعي أغنام بمكة في ظروف غامضة
أقدم راعي أغنام من جنسية عربية، على الانتحار، بلف عنقه بحبل حتى فارق الحياة، في وادي نعمان بمكة المكرمة.
وتقدم قريب لراعي الأغنام المنتحر، بلاغا مساء أمس للجهات الأمنية بعد اكتشافه المنتحر وهو معلق في عنقه بحبل في وسط شجرة بوادي نعمان بمكة المكرمة.
وقالت مصادر إن الجهات الأمنية انتقلت للموقع والمعاينة، ووجد وافد من الجنسية العربية بالعقد الثالث من العمر معلقا بعنقه، فيما تم رفع الآثار والأدلة، ولم يعثر على ما يثير الشبهة بوفاته، وبانتظار ما سيُسفر عنه الفحص الطبي الشرعي وتحليل الأدلة وسماع الأقوال.
رعد ***[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارجعوا لآخرمكالمة في جواله لعلها ظروف عائلية الله يرحمه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5200 ] نشر منذ 21 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . خســـر دنـــياه وآخـــرته .