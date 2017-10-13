بالفيديو.. عريس يخطف الأضواء من العروس برقصة مذهلة
خطف عريس ، الأضواء من العروس في حفل زفافه بوصلة رقص مذهلة أظهر خلالها مهارات أصابت المعازيم بالدهشة الشديدة.
وعلى أغنية ” كاجولوه ” للفنان محمد هنيدي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، أدى العريس الرقصة، ثم انضمت له العروس إلا أنها لم تستطع منافسته وبدا واضحا تميزه عنها في الرقص.
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
متعودة ديماً
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5207 ] نشر منذ 2 ساعتين
مُش ده خِـــــــــــبره بَـرضــــــــوه .؟؟
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منـــها المـــــال ومِنـــــك ألعــــــيال .😱😊😂😁😅😄.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15006 ] نشر منذ 21 دقيقة
رقص مجنون