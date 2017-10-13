بالفيديو.. عريس يخطف الأضواء من العروس برقصة مذهلة

نورة الشهري(صدى):

خطف عريس ، الأضواء من العروس في حفل زفافه بوصلة رقص مذهلة أظهر خلالها مهارات أصابت المعازيم بالدهشة الشديدة.

وعلى أغنية ” كاجولوه ” للفنان محمد هنيدي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، أدى العريس الرقصة، ثم انضمت له العروس إلا أنها لم تستطع منافسته وبدا واضحا تميزه عنها في الرقص.