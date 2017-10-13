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بالفيديو.. عريس يخطف الأضواء من العروس برقصة مذهلة

بالفيديو.. عريس يخطف الأضواء من العروس برقصة مذهلة
نورة الشهري(صدى):

خطف عريس ، الأضواء من العروس في حفل زفافه بوصلة رقص مذهلة أظهر خلالها مهارات أصابت المعازيم بالدهشة الشديدة.

وعلى أغنية ” كاجولوه ” للفنان محمد هنيدي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، أدى العريس الرقصة، ثم انضمت له العروس إلا أنها لم تستطع منافسته وبدا واضحا تميزه عنها في الرقص.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5207 ] نشر منذ 2 ساعتين

مُش ده خِـــــــــــبره بَـرضــــــــوه .؟؟
.
منـــها المـــــال ومِنـــــك ألعــــــيال .😱😊😂😁😅😄.

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