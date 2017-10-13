مطار دبي يطبق تجربة جديدة تغني عن جواز السفر

دبي(صدى):

تخوض إمارة دبي تجربة فريدة وجديدة من نوعها في العالم بهدف تحويل مطار دبي الدولي إلى أسهل وأذكى مطارات عصرنا، وبالتالي لتسهيل إجراءات السفر أمام المسافرين.

وتم الكشف خلال أسبوع جيتكس التكنولوجي في دبي، عن نظام ذكي هو الأول من نوعه في العالم، سيوفّر على المسافر حمل جواز سفره وتذكرة الطائرة والوقوف لوقت طويل في خطّ الإنتظار لمنحها للجمارك والأمن العام.

فيكفي على المسافرين من قاعة المغادرين في مطار دبي الدولي استخدام هواتفهم الذكية.وذلك بعد تحميل تطبيق لتسجيل البيانات الشخصية والتي تزود المستخدم بشيفرة إلكترونية تكون بديلةً عن جواز السفر.

ثم يتم تمرير الهاتف عبر بوابات الكترونية صنعت خصيصاً.هذه الميزة الجديدة حملت اسم محفظة الإمارات الذكية وباتت متوفرة بكافة المتاجر الإلكترونية على الهواتف الذكيّة.