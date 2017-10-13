  • الجمعة 13

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. معتمر مصري يمتع زائري المسجد النبوي بتلاوة عذبة

بالفيديو.. معتمر مصري يمتع زائري المسجد النبوي بتلاوة عذبة

بالفيديو.. معتمر مصري يمتع زائري المسجد النبوي بتلاوة عذبة
نايف السالم(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعتمر مصري بالمسجد النبوي، وهو يشدو بتلاوة عذبة لآيات من الذكر الحكيم في حلقة لتلاوة القرآن الكريم بتجويد على طريقة المقرئين المصريين القدامى.

ولاقى المقطع أعجاب متداوليه بصوت القارئ، مشيرين أنه يشبه إلى حد كبير صوت مشايخ القراء المصريين المعروفين في تجويد القرآن الكريم بصوت ندي.

 


الوسوم:, , ,

10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 6 ساعات

الحمد لله على نعمة الامن والامان والله يو فقك حكومتنا لما فيه الخير على راسها سلمان الحزم وولى عهده الا مين اللهم من اراد با مننا سوئا فا جعل كيده فى نحره واجعل تدبيره فى تدميره يارب

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 5 ساعات

ماشاء الله عليه صوته يشابه الشيخ عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 4 ساعات

ماشاء الله تبارك الرحمن يحتاج الى اهتمام وتعليم وان شاء الله سوف يصبح له شأن كبير

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات

ماشالله تبارك الله يثلج الصدر قراه حلوه

[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 3 ساعات

ماشاء الله

[ عدد التعليقات: 35577 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاه الله خير ,,

,, بس ياليت تشيلون كلمة شدو ، وإبدالها بكلمة يتلو وهي الأصح ,,

[ عدد التعليقات: 2378 ] نشر منذ 41 دقيقة

ما شاء الله لا قوة الا بالله

صوت جميل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *