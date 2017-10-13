بالفيديو.. معتمر مصري يمتع زائري المسجد النبوي بتلاوة عذبة

نايف السالم(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعتمر مصري بالمسجد النبوي، وهو يشدو بتلاوة عذبة لآيات من الذكر الحكيم في حلقة لتلاوة القرآن الكريم بتجويد على طريقة المقرئين المصريين القدامى.

ولاقى المقطع أعجاب متداوليه بصوت القارئ، مشيرين أنه يشبه إلى حد كبير صوت مشايخ القراء المصريين المعروفين في تجويد القرآن الكريم بصوت ندي.