بالفيديو.. معتمر مصري يمتع زائري المسجد النبوي بتلاوة عذبة
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعتمر مصري بالمسجد النبوي، وهو يشدو بتلاوة عذبة لآيات من الذكر الحكيم في حلقة لتلاوة القرآن الكريم بتجويد على طريقة المقرئين المصريين القدامى.
ولاقى المقطع أعجاب متداوليه بصوت القارئ، مشيرين أنه يشبه إلى حد كبير صوت مشايخ القراء المصريين المعروفين في تجويد القرآن الكريم بصوت ندي.
مغرد[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمد لله على نعمة الامن والامان والله يو فقك حكومتنا لما فيه الخير على راسها سلمان الحزم وولى عهده الا مين اللهم من اراد با مننا سوئا فا جعل كيده فى نحره واجعل تدبيره فى تدميره يارب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19957 ] نشر منذ 6 ساعات
ماشاء الله تبارك الرحمن
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5213 ] نشر منذ 6 ساعات
ماشاء الله تبارك الرحمن . صحيح تلاوه عذبة .
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 5 ساعات
ماشاء الله عليه صوته يشابه الشيخ عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6041 ] نشر منذ 5 ساعات
ماشاء الله
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 4 ساعات
ماشاء الله تبارك الرحمن يحتاج الى اهتمام وتعليم وان شاء الله سوف يصبح له شأن كبير
قوقاز[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشالله تبارك الله يثلج الصدر قراه حلوه
مطب[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35577 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير ,,
,, بس ياليت تشيلون كلمة شدو ، وإبدالها بكلمة يتلو وهي الأصح ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2378 ] نشر منذ 41 دقيقة
ما شاء الله لا قوة الا بالله
صوت جميل