5 أخطاء تفعلينها تؤثر على سلوك طفلك

أماني الغامدي(صدى):

من منا لا ترغب في أن يكون طفلها مثالًا يُحتذى به في أخلاقه، لذلك يجب أن تنتبهي لكل تصرف تجاه طفلكِ، فقد تعانين في بعض الأحيان من بعض التصرفات المزعجة الصادرة عن طفلك وتجهلين كيفية التعامل أو تتصرفين بطريقة خاطئة في هذه الأحيان، لذلك إليكِ بعض الأخطاء التي قد تقعين فيها وتظنين أنك تقوِّمين سلوك طفلك ولكنك في واقع الأمر تجعلين منه طفلًا غير مهذب:

1. توبيخ طفلكِ أمام أحد أو في الأماكن العامة:

احرصي على تجنب هذا السلوك الخطير واحذري تعنيف طفلك أمام أحد على تصرف ما، بل سيطري على عاصفة غضبك، حتى لا يفقد ثقته في نفسه ويعتاد على التوبيخ أمام الجميع، ما يكون له تأثير سلبي عليه ويجعل منه طفلًا غير مهذب.

2. النقد والعقاب المستمر وعدم تشجيعه:

احرصي على تعديل سلوكه عن طريق التقويم بدلاً من النقد والعقاب المستمر، حتى لا يفقد طفلك ثقته في نفسه ويعتاد على ذلك، التشجيع يساعد طفلك على التطور ويحفزه على السلوك الجيد، لأنه يعزز من ثقته في نفسه ويشعره بأنه حصل على اهتمام من حوله.

3. عزل الطفل:

عزل طفلك في الغرفة بمفرده أيضًا من الأخطاء الشائعة، فيجب أن تعلمي أن إبعاد الطفل لا يكون مجديًا مع الصغار، لأنهم يبحثون دائمًا عن لفت الانتباه، وجلوس الطفل لفترة طويلة بمفرده في الغرفة يأتي بنتيجة عكسية على تصرفاته التي تصبح أكثر عدوانية تجاهك.

4. الصراخ في وجه طفلك:

فقدان الأعصاب والصراخ في وجه الطفل كنوع من أنواع العقاب ليس له أي أثر إيجابي، بل يجب أن تسيطري على أعصابك والابتعاد عنه في غرفتك، ثم اختاري الطريقة التي تعاقبينه بها بهدوء.

5. عدم التزامك بالقواعد التي وضعتِها:

لا تطلبي من طفلك اتباع قواعد معينة وأنتِ لا تلتزمين بها وتتصرفين عكسها، كالكذب مثلًا، فكلنا يعلم أطفاله عدم الكذب إلا أنه في بعض الأحيان نكذب أمامهم دون أن نشعر بذلك، ما يشعره بالتناقض ويجعله يحذو حذوك فيما بعد.

لذلك يجب أن تتوخى الحذر في القواعد التي وضعتِها بنفسك لكِ ولطفلكِ.