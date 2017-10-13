توقيع صفقة بين موسكو والرياض على صفقة منظومة إس-400 الصاروخية

عادل الحربي(صدى):

أكد فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري- التقني، أن روسيا والمملكة ستوقعان قريبا على صفقة حول تزويد الرياض بمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وقال كوجين اليوم الجمعة، في معرض رده على سؤال لوكالة ” إنترفاكس ” عن موعد التوقيع: ” في أقرب وقت. نحن بصدد إجراء مباحثات والحصول على الموافقات اللازمة”.

وكانت روسيا والمملكة توصلتا خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى موسكو في 5 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق حول تزويد الرياض بمنظومات إس-400.

ونقلت صحيفة ” كوميرسانت ” الروسية، عن مصدر قريب من المحادثات الروسية السعودية، أن الرياض قد تشتري من موسكو ما لا يقل عن أربع منظومات صواريخ من طراز إس-400 ” تريومف ” ، بقيمة تبلغ ملياري دولار.

وأكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في 9 أكتوبر، أن صفقة إس-400 مع السعودية ” تتمتع بآفاق جيدة ” .