بالفيديو.. حصة العتيبي تتهم فنانين سعوديين بالتحرش الجنسي

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفتاة الأمريكية من أصل سعودي، حصة العتيبي المشهورة بلقب ” شانن إليزابيث ” ، مقطع فيديو على حسابها في سناب شات اليوم الجمعة ، كشفت فيه عن فضيحة مدوية عن فنانين سعوديين، حاولا التحرش بها جنسياً خلال مشاركتها في أحدى الأعمال الفنية التي عرضت في رمضان.

وروت الفتاة في مقطع الفيديو، كيف حاول أحداهما استدراجها “ جنسيًا ” ، عقب مشاركتها في حلقة من المسلسل السعودي الكوميدي الذي يعرض في شهر رمضان في جزئه الثاني، ومحاولة حثها على شرب “ الكحول ” والسخرية منها لدفعها لشربه، حيث رفضت طلبهما.

وأضافت، أن أحدهما حاول أن يدفعها لدخول غرفته، لكنها رفضت طلبه، وفي الشأن نفسه دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً عبر ” تويتر ” هاجموا فيه الوسط الفني وما يحدث فيه.

فيما رأى آخرون التريث وعدم الحكم على الفنانين المذكورين في المقطع إلا بعد التأكد من حقيقة الواقعة، أو تعليق أحداهما عليه لتتضح الحقيقة.