بالفيديو.. حصة العتيبي تتهم فنانين سعوديين بالتحرش الجنسي
نشرت الفتاة الأمريكية من أصل سعودي، حصة العتيبي المشهورة بلقب ” شانن إليزابيث ” ، مقطع فيديو على حسابها في سناب شات اليوم الجمعة ، كشفت فيه عن فضيحة مدوية عن فنانين سعوديين، حاولا التحرش بها جنسياً خلال مشاركتها في أحدى الأعمال الفنية التي عرضت في رمضان.
وروت الفتاة في مقطع الفيديو، كيف حاول أحداهما استدراجها “ جنسيًا ” ، عقب مشاركتها في حلقة من المسلسل السعودي الكوميدي الذي يعرض في شهر رمضان في جزئه الثاني، ومحاولة حثها على شرب “ الكحول ” والسخرية منها لدفعها لشربه، حيث رفضت طلبهما.
وأضافت، أن أحدهما حاول أن يدفعها لدخول غرفته، لكنها رفضت طلبه، وفي الشأن نفسه دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً عبر ” تويتر ” هاجموا فيه الوسط الفني وما يحدث فيه.
فيما رأى آخرون التريث وعدم الحكم على الفنانين المذكورين في المقطع إلا بعد التأكد من حقيقة الواقعة، أو تعليق أحداهما عليه لتتضح الحقيقة.
النخيش[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 6 ساعات
اصلا نعلم مجتمع الفنانين فيه انحلال اخلاقي مهما قيل ان الفن يقدم رساله ساميه للمجتمع الامور معروفه مايحصل بعد التصوير واستغلال المنتجين والمخرجين والفنانين للفتيات لافساح المجال لهن للشهره بان تتنازل عن الاخلاق والشرف ومن تريد الحفاظ على نفسها لاتعمل باي مجال به اختلاط فكيف في الفن يودون ادوار الزوج والزوجه والجلوس بملابس النوم بغرفه النوم والسكن بفندق لاشهر لتصوير المسلسلات الله احفظ اعراض المسلمين
3aneT bskaT[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 ساعات
يالله صلاح من عندك ياكريم
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا نتائج الاختلاط والانحلال الأخلاقي الذي يدعوا له البراليون وطروش البحر اكيد النتيجة تحرش وزنا واغتصاب ووووو الخ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى بمعنى الحديث عن لايخلوا رجل بمراءة الا كان الشيطان ثالثهم يعني راح يغويهم ويحصل مالايحمد عقباه وهذا إلي تحدث وتشكي ويش الي ردك علينا خلاص انتي أخذني الجنسيه الأمريكية ايش ردك لبلاد الحرمين وكلامها سلطه مشكله انجليزي على سعودي على مصري يعني اني أجنبيه تكلمي انجليزي وترجمه وخلاص ولا عربي عشان نفهم قال العتيبي اييييييه صدقناكم
aleadni[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يستر
رعد ***[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 5 ساعات
من بغى الدح ماقال اح
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههه الحمد لله على العافيه
مغرد[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 4 ساعات
الفنانيين معروفين وسبق واحد منهم عارض سواقة الحرمه للسياره والثانى كان يسب قطر محرضه من قطر اخذة مبا لغ على انها تشوه السمعه
عبدالله ال مطر[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 4 ساعات
عالم همج
مغرد[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 4 ساعات
يا جما عه لا تستعجلون الدعوا مدبره لا تروحون بالعجه ومذكور اسما الفنا نيين بتويتر وايش السبب انها سوت كذا
مغرد[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 4 ساعات
هذى ضد الفنان ومدفوعه من قطر على انها تسوى المشكله هذى
زائر[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا شيء طبيعي الحدوث في هذا الوسط العفن الساقط ، وما خفي كان أعظم .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5207 ] نشر منذ 3 ساعات
أجَـــل شانن إليزابيث العتيبي .؟؟؟؟ هــاااااااااه .
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أقـول الخلا بـس يلا مِــناك .😠.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19957 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
Anwar Ali[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
بنت الديرة
يا بقرة الاثنين عيال قبايل ايش لطروش البحر (حسب ما ذكرتي ) في الموضوع
لا تدرعمي و انتي مو عارفه الله فين حاطك
ام امل[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكرم عتيبه عنك
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6041 ] نشر منذ 2 ساعتين
مستنقع ومعروف
X[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ايها الذين امنو ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا .. الخ الآية
X[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن تكون مدسوسة من قطر ،،، انتقاما من مسلسلات رمضان التي انتقدت قطر كمسلسل (سلفي) ومسلسل (شباب البمب). .. لاتصدقونها
Basha[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسم بنت الباديه جميل جدا يذكرنا بالطبيعه الصافيه النقيه
الحاليه من الغل والحقد والحسد
لكن تحت هذا الاسم تفوح رائحه منتنه الا وهي العنصريه
وإحتقار عباد الرحمن
قال تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)
ولم يقل لتفاخروا
فما بالنا ندعي حب الرحمن واتباع الصادق الامين
ونكيل ونحقر من خلق الله
الا تعلمين يا بنت الغدير ان من قام بجمع أحاديث المصطفى الصحيحه
هو البخاري واتباعه هنا في ارض الحرمين يسمون طروش وهم سعوديين ابا عن جد
فل نترفع عن هذه العنصريه المنتنه ونعيش سويا في حب الوطن ونربي اجيالنا عن المعايير الحقيقيه لتمييز البشر
وفقنا الله لرضوانه والفوز بأعلى جنانه وصلى الله على خير البريه
الخزعي /سكاكا الجوف[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 52 دقيقة
لازم يكون فيه ممارسه جنسية ماهي معقوله مافيه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5768 ] نشر منذ 28 دقيقة
تحسب الكلام اللي ينقال عن ربعنا انهم شباب الحرمين ما يعرفون هالسوالف لا تراهم أردى من الاجانب ارجعي بلدك افضل والله
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 23 دقيقة
🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕و🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20709 ] نشر منذ 3 دقائق
من وين طلعت هذي بعد😂😂😂😂😂